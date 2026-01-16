Comunitario
63 réplicas y conteo activo: expertos monitorean sismos frente a las costas de Izabal
Ya suman 63 réplicas tras el sismo principal en el mar Caribe. Especialistas monitorean la actividad y explican qué se espera en los próximos días.
Mapa de intensidad del sismo de 5.7 en cercanías de Izabal registrado a primeras horas de este viernes 16 de enero del 2026. (Foto Prensa Libre: Servicio Sismológico de Guatemala)
Una secuencia sísmica frente a las costas de Izabal, en el mar Caribe y cerca de la frontera con Honduras, ha mantenido bajo monitoreo a los especialistas desde la medianoche del 16 de enero, cuando se registró un sismo principal de magnitud 5.9.
Según explicó el físico sismólogo Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) de la Universidad Mariano Gálvez, este evento dio paso a un proceso normal de reajuste tectónico.
“Hasta el mediodía de este viernes se han registrado 63 réplicas, con magnitudes relativamente bajas, entre 2.5 y 3.6, lo cual se espera y corresponde a un proceso normal de reajuste después de un sismo de esta magnitud”, detalló.
Tzorin indicó que toda la actividad se concentra en la falla del Cisne (Swan Islands), ubicada en el sector occidental de la Fosa del Caimán, un sistema tectónico activo que marca el límite entre las placas del Caribe y Norteamérica.
“Se trata de una zona donde predominan los movimientos laterales entre placas, por eso el mecanismo del sismo principal es principalmente transcurrente”, explicó.
Aunque esta falla se conecta hacia el oeste con el sistema Polochic–Motagua, ya en tierra firme, el especialista subrayó que los sismos no ocurrieron directamente sobre estas fallas en Guatemala sino en una falla adyacente localizada en el mar.
“La actividad está localizada en una falla adyacente bajo el mar y distante en zonas pobladas, lo que reduce de forma significativa su impacto en áreas habitadas”, señaló. Por ese motivo, la mayoría de eventos no se han percibido, a pesar de que han sido cercano a la superficie.
De acuerdo con el SSG, solo el sismo principal se percibió por algunos habitantes y usuarios en plataformas digitales, lo que también quedó respaldado por los registros de aceleración instrumental.
“Las réplicas posteriores no han generado reportes de percepción, debido a su baja magnitud y a la distancia del epicentro”, agregó Tzorin.
El especialista no descartó que la actividad sísmica continúe en los próximos días, e insistió en que el monitoreo es constante.
“No obstante, debido a la distancia y a la baja magnitud de la mayoría de los eventos, se espera que la gran mayoría de las réplicas continúe siendo imperceptible para la población”, añadió.
El experto recordó que este tipo de actividad no permite establecer un escenario a futuro definitivo. La probabilidad de que una secuencia anteceda a un evento mayor siempre existe, pero no se puede asegurar, apuntó.
