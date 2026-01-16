63 réplicas y conteo activo: expertos monitorean sismos frente a las costas de Izabal

Una secuencia sísmica frente a las costas de Izabal, en el mar Caribe y cerca de la frontera con Honduras, ha mantenido bajo monitoreo a los especialistas desde la medianoche del 16 de enero, cuando se registró un sismo principal de magnitud 5.9.

Según explicó el físico sismólogo Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) de la Universidad Mariano Gálvez, este evento dio paso a un proceso normal de reajuste tectónico.

“Hasta el mediodía de este viernes se han registrado 63 réplicas, con magnitudes relativamente bajas, entre 2.5 y 3.6, lo cual se espera y corresponde a un proceso normal de reajuste después de un sismo de esta magnitud”, detalló.

Tzorin indicó que toda la actividad se concentra en la falla del Cisne (Swan Islands), ubicada en el sector occidental de la Fosa del Caimán, un sistema tectónico activo que marca el límite entre las placas del Caribe y Norteamérica.

“Se trata de una zona donde predominan los movimientos laterales entre placas, por eso el mecanismo del sismo principal es principalmente transcurrente”, explicó.

Aunque esta falla se conecta hacia el oeste con el sistema Polochic–Motagua, ya en tierra firme, el especialista subrayó que los sismos no ocurrieron directamente sobre estas fallas en Guatemala sino en una falla adyacente localizada en el mar.

Mapa que muestra los epicentros de los sismos más significativos de la secuencia sísmica frente a Izabal. En color rojo se identifica el sismo principal de magnitud 5.4; a las 12:46 horas se registró la réplica de mayor magnitud, de 4.0. (Foto Prensa Libre: Servicio Sismológico de Guatemala)

Lea también: Falla del Motagua: cómo su activación causó el devastador terremoto de 1976 en Guatemala

“La actividad está localizada en una falla adyacente bajo el mar y distante en zonas pobladas, lo que reduce de forma significativa su impacto en áreas habitadas”, señaló. Por ese motivo, la mayoría de eventos no se han percibido, a pesar de que han sido cercano a la superficie.

De acuerdo con el SSG, solo el sismo principal se percibió por algunos habitantes y usuarios en plataformas digitales, lo que también quedó respaldado por los registros de aceleración instrumental.

“Las réplicas posteriores no han generado reportes de percepción, debido a su baja magnitud y a la distancia del epicentro”, agregó Tzorin.

Registro sísmico de las últimas 12 horas en la estación ubicada en Gualán, Zacapa. Se observa el evento principal registrado alrededor de las 00:08 horas y las réplicas ocurridas durante las horas posteriores. (Foto Prensa Libre: Servicio Sismológico de Guatemala)

El especialista no descartó que la actividad sísmica continúe en los próximos días, e insistió en que el monitoreo es constante.

Mapa de intensidad sísmica que muestra las zonas de Guatemala donde el sismo fue percibido con distintos niveles. Los tonos azules indican percepción leve; celeste, percepción moderada; y verde y amarillo, percepción más fuerte. (Foto Prensa Libre: Servicio Sismológico de Guatemala)

“No obstante, debido a la distancia y a la baja magnitud de la mayoría de los eventos, se espera que la gran mayoría de las réplicas continúe siendo imperceptible para la población”, añadió.

El experto recordó que este tipo de actividad no permite establecer un escenario a futuro definitivo. La probabilidad de que una secuencia anteceda a un evento mayor siempre existe, pero no se puede asegurar, apuntó.

Lea también: A 50 años del terremoto de 1976, Guatemala ensaya su preparación ante otro gran sismo