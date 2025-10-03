Tránsito es complicado en la ruta al Pacífico por choque entre tráiler y picop

Tránsito es complicado en la ruta al Pacífico por choque entre tráiler y picop

Un picop volcó tras intentar esquivar a un tráiler y fue embestido por otro. El conductor fue trasladado a un centro asistencial.

Picop trailer colisionan ruta al Pacífico

Un picop y un tráiler colisionaron en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9 Sur afectando el tránsito hacia la capital y el sur. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva).

Aproximadamente a las 4.15 horas de este 3 de octubre, un picop circulaba por la ruta al Pacífico en dirección a la capital; sin embargo, una posible maniobra de un vehículo de transporte pesado obligó al conductor a desviarse y volcar en la vía contraria.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que en esa posición fue embestido por otro tráiler.

Los Bomberos Municipales auxiliaron y estabilizaron al conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial.

La PMT de Villa Nueva regula el tránsito en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9 Sur. Además, se coordinaron grúas para retirar los vehículos involucrados en la colisión.

Santos indicó que varios automovilistas detienen la marcha para observar el accidente y tomar fotografías, lo cual afecta la circulación.

El tránsito es lento hacia el sur y también en dirección a la capital. Las autoridades recomiendan conducir con precaución, anticipar la salida y optar por rutas alternas.

La PMT también reporta un vehículo encunetado en la bajada de Fátima, zona 5, rumbo al bulevar El Frutal. Asimismo, se registra alta afluencia vehicular en la conexión entre el puente La Prosperidad y El Búcaro.

Se recomienda utilizar la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas.

