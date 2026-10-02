Tránsito complicado en Villa Nueva, Mixco y la capital por accidentes de motoristas

Motoristas fallecidos en accidentes y cierres viales complican el tránsito este viernes 2 de octubre en distintos tramos de Villa Nueva, Mixco y la capital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reporta complicaciones en la movilidad en la 37 calle y la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección a la ciudad, donde un motorista murió en un percance registrado en los carriles principales.

El hecho provoca fuerte congestionamiento en la ruta al Pacífico. A la situación se suma que algunos automovilistas reducen la velocidad para grabar con teléfonos celulares al pasar por el área del accidente.

La PMT habilitó un tramo del carril del Transmetro con el objetivo de agilizar la circulación en el sector.

También se reportan complicaciones en las salidas de Villalobos 1 y Villalobos 2, zona 12 de Villa Nueva, hacia el Cenma y la calzada Raúl Aguilar Batres.

La PMT de la Ciudad de Guatemala informa que numerosos automovilistas utilizan el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal como ruta alterna debido al accidente mortal ocurrido en la calzada Aguilar Batres.

Motorista fallecido en Mixco

Las autoridades de tránsito de Mixco reportan la muerte de otro motorista en el bulevar San Nicolás, zona 4 de ese municipio.

La PMT de Mixco señala que el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes en el sector conocido como La Palangana, por lo que la vía permanece cerrada.

Las autoridades recomiendan utilizar como ruta alterna la carretera nueva hacia Bosques de San Nicolás.

Los Bomberos Municipales informaron que paramédicos evaluaron al motorista y constataron que había fallecido debido a múltiples traumatismos. Además, presentaba exposición de masa encefálica.

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La víctima no fue identificada y las autoridades correspondientes fueron notificadas, añade el reporte.

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