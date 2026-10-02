Tránsito complicado en Villa Nueva, Mixco y la capital por accidentes de motoristas

Sucesos

Tránsito complicado en Villa Nueva, Mixco y la capital por accidentes de motoristas

Dos motoristas mueren en accidentes este viernes 2 de octubre en la calzada Raúl Aguilar Batres y Mixco.

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MUERE MOTORISTA EN LA AGUILAR BATRES Y 37 CALLE. 2.10.26

Accidente de motorista complica el paso en la 37 calle y la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto Prensa Libre: captura de video de PMT de Villa Nueva)

Motoristas fallecidos en accidentes y cierres viales complican el tránsito este viernes 2 de octubre en distintos tramos de Villa Nueva, Mixco y la capital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reporta complicaciones en la movilidad en la 37 calle y la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección a la ciudad, donde un motorista murió en un percance registrado en los carriles principales.

El hecho provoca fuerte congestionamiento en la ruta al Pacífico. A la situación se suma que algunos automovilistas reducen la velocidad para grabar con teléfonos celulares al pasar por el área del accidente.

La PMT habilitó un tramo del carril del Transmetro con el objetivo de agilizar la circulación en el sector.

EN ESTE MOMENTO

Este 1 de octubre de 2026, el Renap inició la emisión del DPIME para menores de edad. Sin embargo, los adolescentes que tienen 17 años o están próximos a cumplirlos pueden solicitar anticipadamente su DPI de adulto y recibirlo al cumplir los 18 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Roberto Arzú participa de una actividad del partido Cabal en Santa Catarina Pinula, el pasado martes 29 de septiembre, un día antes de su separación del partido. (Foto Prensa Libre: Cabal)

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También se reportan complicaciones en las salidas de Villalobos 1 y Villalobos 2, zona 12 de Villa Nueva, hacia el Cenma y la calzada Raúl Aguilar Batres.

La PMT de la Ciudad de Guatemala informa que numerosos automovilistas utilizan el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal como ruta alterna debido al accidente mortal ocurrido en la calzada Aguilar Batres.

Motorista fallecido en Mixco

Las autoridades de tránsito de Mixco reportan la muerte de otro motorista en el bulevar San Nicolás, zona 4 de ese municipio.

La PMT de Mixco señala que el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes en el sector conocido como La Palangana, por lo que la vía permanece cerrada.

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Las autoridades recomiendan utilizar como ruta alterna la carretera nueva hacia Bosques de San Nicolás.

Los Bomberos Municipales informaron que paramédicos evaluaron al motorista y constataron que había fallecido debido a múltiples traumatismos. Además, presentaba exposición de masa encefálica.

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La víctima no fue identificada y las autoridades correspondientes fueron notificadas, añade el reporte.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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