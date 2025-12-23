Tránsito lento en la ruta a Boca del Monte tras atropello y cierre de carriles

A las 4.26 horas de este 23 de diciembre, los Bomberos Municipales localizaron en el kilómetro 8 de la ruta a Boca del Monte el cuerpo de un hombre, quien, al ser evaluado, se determinó que carecía de signos vitales.

Los socorristas informaron que la causa de muerte fue politraumatismo, ya que la víctima fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales advirtió que se cerraría temporalmente la vía, lo cual afectaría la movilidad vehicular.

A las 5.00 horas, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la escena, mientras se procedía a cerrar un carril.

Una hora después, fiscales del Ministerio Público comenzaron las diligencias respectivas en la 29 calle y avenida Hincapié.

La Policía de Tránsito inició a las 6.25 horas el cierre de dos carriles, lo cual complicó la circulación en la avenida principal de Boca del Monte y en la ruta de Álamos.

Se permitió el paso únicamente por un carril en dirección a la capital.

Treinta minutos después, las autoridades viales permitieron alternar el paso de los vehículos, también con afectación en la ruta a la ciudad de Guatemala.

Pese a que el Ministerio Público terminó las diligencias de trámite y el cuerpo del atropellado fue retirado, aún se reporta alta carga vehicular.

