Tras más de 48 horas, localizan a la tercera víctima del accidente aéreo en Chimaltenango y sigue la búsqueda de un rescatista

El Ejército de Guatemala informó este lunes 6 de julio que fue localizado el cuerpo de la tercera víctima del accidente aéreo ocurrido en las cercanías de la aldea Unión Victoria, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, donde desde hace más de 48 horas se desarrolla un amplio operativo de búsqueda y rescate en una zona montañosa de difícil acceso.

En un comunicado, el Ministerio de la Defensa Nacional indicó que el hallazgo fue posible gracias a las operaciones realizadas por personal militar y las instituciones que integran el Sistema Conred. Además, confirmó que fue ubicado el rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) que permanecía desaparecido durante el operativo, aunque los equipos de rescate aún no han logrado llegar hasta el lugar debido a las condiciones climáticas adversas, lo accidentado del terreno y la complejidad del área, por lo que se desconoce su estado de salud.

#ComunicadoDePrensa | Ministerio de la Defensa Nacional informa a la población guatemalteca: pic.twitter.com/YHIkkXvePM — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 6, 2026

Así ocurrió el accidente

La emergencia comenzó el pasado 3 de julio, cuando la aeronave Beechcraft V35 Bonanza, con matrícula TG-PIP, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora rumbo a una finca ubicada en Santa Bárbara, Suchitepéquez. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el vuelo se desarrolló conforme al plan establecido; sin embargo, horas después se activó el Transmisor de Localización de Emergencia (ELT), lo que alertó a las autoridades sobre un posible accidente.

#Chimaltenango A inmediaciones de Finca El Aguacate, San Miguel Pochuta, se localiza la avioneta desaparecida. Instituciones del Sistema CONRED se movilizan al punto para las acciones correspondientes. pic.twitter.com/zY2o2M05Px — CONRED (@ConredGuatemala) July 4, 2026

Tras la activación de la señal se puso en marcha un operativo conjunto en el que participaron la DGAC, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Ejército de Guatemala, cuerpos de socorro y otras instituciones del sistema nacional de respuesta.

Operativo en una zona de difícil acceso

La aeronave fue localizada posteriormente en una zona montañosa de San Miguel Pochuta, a unos 2,500 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones del terreno y el clima han dificultado las labores de rescate desde el inicio de la emergencia.

Personal del Ejército de Guatemala y de las instituciones que integran el Sistema Conred coordina las operaciones para continuar la búsqueda y el acceso hasta el rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), cuyo estado de salud aún se desconoce. (Foto: Prensa Libre, Ejército de Guatemala).

Durante el fin de semana, brigadas terrestres lograron recuperar los cuerpos de Javier Luengo Delgado y Juan José Barrera, mientras que este lunes el Ejército confirmó la localización de la tercera víctima, con lo que concluye la búsqueda de los ocupantes de la aeronave.

Paralelamente, especialistas de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA) de la DGAC permanecen en el área para recabar evidencias y determinar las causas del accidente.

Aunque el Ejército informó que el rescatista desaparecido ya fue localizado, explicó que todavía no ha sido posible establecer contacto directo con él, debido a que los equipos de rescate no han logrado acceder al punto donde se encuentra.

Ante esta situación, el Ministerio de la Defensa señaló que reforzó el despliegue de personal especializado para acelerar las labores de acceso y extracción, en coordinación con las instituciones del Sistema Conred.

#Chimaltenango De manera coordinada con las instituciones del Sistema CONRED representadas por el @Ejercito_GT, @BVoluntariosGT y @ASONBOMDGT continúan las operaciones para la extracción y rescate de los ocupantes de la aeronave extraviada en San Miguel Pochuta, #Chimaltenango. pic.twitter.com/CbRC08jwxJ — CONRED (@ConredGuatemala) July 4, 2026

La institución también reconoció el compromiso y la labor de los rescatistas que participan en la operación y reiteró el llamado a la población a informarse únicamente por medio de los canales oficiales, mientras continúan las tareas en el área del accidente.

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