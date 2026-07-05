Ejército informa de rescatista desaparecido en zona de tragedia aérea en San Miguel Pochuta

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Ejército informa de rescatista desaparecido en zona de tragedia aérea en San Miguel Pochuta

Brigadas continúan las labores para localizar a rescatista y extraer a víctimas de accidente aéreo en Chimaltenango.

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RESCATISTA DESAPARECIDO EN SAN MIGUEL POCHUTA TRAS ACCIDENTE AÉREO

Brigadas buscan a rescatista desaparecido en zona de accidente aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó que un rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate permanece desaparecido en el área del percance aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Añadió que coordina con los cuerpos de socorro y las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Respuesta para continuar la búsqueda del rescatista, así como para apoyar en la extracción de los fallecidos.

Explicó que, debido a las condiciones del terreno y la complejidad de las operaciones, se reforzó el despliegue de unidades terrestres para apoyar las labores de búsqueda.

Indicó que las operaciones para localizar al rescatista continúan de forma ininterrumpida.

EN ESTE MOMENTO

Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

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Además, mantiene desplegadas todas las capacidades humanas, logísticas y operacionales necesarias para atender esta emergencia y continuará informando oportunamente sobre su desarrollo.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que aumentó a tres el número de fallecidos en el accidente de la aeronave en el área montañosa de San Miguel Pochuta.

Según la actualización, dos de los fallecidos han sido extraídos y llevados a la superficie.

Para leer más: Accidente aéreo en San Miguel Pochuta: Aumentan a tres las víctimas mientras Aeronáutica investiga

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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