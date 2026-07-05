Ejército informa de rescatista desaparecido en zona de tragedia aérea en San Miguel Pochuta

El Ejército de Guatemala informó que un rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate permanece desaparecido en el área del percance aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Añadió que coordina con los cuerpos de socorro y las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Respuesta para continuar la búsqueda del rescatista, así como para apoyar en la extracción de los fallecidos.

Explicó que, debido a las condiciones del terreno y la complejidad de las operaciones, se reforzó el despliegue de unidades terrestres para apoyar las labores de búsqueda.

Indicó que las operaciones para localizar al rescatista continúan de forma ininterrumpida.

Además, mantiene desplegadas todas las capacidades humanas, logísticas y operacionales necesarias para atender esta emergencia y continuará informando oportunamente sobre su desarrollo.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que aumentó a tres el número de fallecidos en el accidente de la aeronave en el área montañosa de San Miguel Pochuta.

Según la actualización, dos de los fallecidos han sido extraídos y llevados a la superficie.

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