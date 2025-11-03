Tres hombres, incluido un menor, mueren víctimas de la violencia en las últimas horas

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 3 de noviembre fue localizado el cadáver de un hombre en el extremo de buses de la colonia El Prado, zona 18.



José Santizo, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que la víctima, de unos 30 años, presentaba varias heridas en el cuello.



Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que fueron destacados a la aldea El Jardín, Santa Bárbara, Suchitepéquez, donde se registró un incidente armado.



Añadieron que, en ese lugar, un joven de unos 15 años fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.





La víctima quedó tendida en uno de los carriles, y a un costado fue localizada una motocicleta.



Los Bomberos Municipales agregaron que, en otro hecho, el cadáver de un hombre fue localizado en la ruta al puente La Prosperidad, a cien metros del ingreso a la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva.



La víctima, de unos 35 años, tenía múltiples heridas de bala en el tórax y no había sido identificada.

Para leer más: Piloto de camión muere baleado al llegar a su trabajo, en la zona 18

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.