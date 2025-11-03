Tres hombres, incluido un menor, mueren víctimas de la violencia en las últimas horas

Sucesos

Tres hombres, incluido un menor, mueren víctimas de la violencia en las últimas horas

Los bomberos reportaron personas muertas por violencia en la capital, Villa Nueva y Suchitepéquez.

El cadáver de un hombre fue localizado en la colonia El Prado, en la zona 18. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 3 de noviembre fue localizado el cadáver de un hombre en el extremo de buses de la colonia El Prado, zona 18.


José Santizo, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que la víctima, de unos 30 años, presentaba varias heridas en el cuello.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que fueron destacados a la aldea El Jardín, Santa Bárbara, Suchitepéquez, donde se registró un incidente armado.

Añadieron que, en ese lugar, un joven de unos 15 años fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.

La víctima quedó tendida en uno de los carriles, y a un costado fue localizada una motocicleta.

Los Bomberos Municipales agregaron que, en otro hecho, el cadáver de un hombre fue localizado en la ruta al puente La Prosperidad, a cien metros del ingreso a la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva.

La víctima, de unos 35 años, tenía múltiples heridas de bala en el tórax y no había sido identificada.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Hallazgo de cadáveres Suchitepéquez Zona 18 
