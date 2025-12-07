Tres muertos y un vehículo incendiado en accidentes este domingo

Sucesos

Tres muertos y un vehículo incendiado en accidentes este domingo

Tres personas perdieron la vida en accidentes en San Antonio Suchitepéquez y San Marcos.  

Óscar García

y

|

time-clock

Una triple colisión se registró en el km 148 de la ruta al suroccidente. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas en una triple colisión ocurrida este domingo 7 de diciembre en el kilómetro 148 de la ruta CA-2, en la circunvalación del municipio de San Antonio Suchitepéquez.


Bomberos Voluntarios y Municipales de ese municipio atendieron la emergencia y trasladaron a dos menores no identificados.

También trasladaron a una mujer al Hospital Nacional de Mazatenango.

A causa del choque, uno de los vehículos se incendió y provocó la muerte del piloto.

EN ESTE MOMENTO

Atitlán y comunidades Vista aérea turismo

Guatemala busca duplicar el turismo internacional en 10 años y establece estrategias en medio de retos

Right
Petróleo oleoducto barriles de hidrocarburos

MEM declara otra emergencia para contratar operador del oleoducto por un año mientras se lanza la licitación pública

Right


Socorristas trabajaron para apagar las llamas e intentaron salvar a la víctima; sin embargo, esta murió por la gravedad de las quemaduras.

Provial informó que, tras las diligencias de ley, los vehículos involucrados fueron retirados de la vía.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Dos motoristas fallecidos

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que se registró un accidente en la finca La Perla, El Tumbador, San Marcos.   

Añadieron que auxiliaron a dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, pero ambas ya no contaban con signos vitales por los múltiples traumas.

Según los bomberos, los fallecidos fueron identificados como: Brandon Ernesto Gómez García, de 20 años, y Brayan Humberto Ramos Cifuentes, de 28, ambos originarios de El Tumbador.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

Lee más artículos de Marvin Túnchez

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito San Antonio Suchitepéquez Suchitepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS