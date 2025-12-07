Tres muertos y un vehículo incendiado en accidentes este domingo

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas en una triple colisión ocurrida este domingo 7 de diciembre en el kilómetro 148 de la ruta CA-2, en la circunvalación del municipio de San Antonio Suchitepéquez.



Bomberos Voluntarios y Municipales de ese municipio atendieron la emergencia y trasladaron a dos menores no identificados.



También trasladaron a una mujer al Hospital Nacional de Mazatenango.



A causa del choque, uno de los vehículos se incendió y provocó la muerte del piloto.





Socorristas trabajaron para apagar las llamas e intentaron salvar a la víctima; sin embargo, esta murió por la gravedad de las quemaduras.



Provial informó que, tras las diligencias de ley, los vehículos involucrados fueron retirados de la vía.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Dos motoristas fallecidos

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que se registró un accidente en la finca La Perla, El Tumbador, San Marcos.

Añadieron que auxiliaron a dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, pero ambas ya no contaban con signos vitales por los múltiples traumas.

Según los bomberos, los fallecidos fueron identificados como: Brandon Ernesto Gómez García, de 20 años, y Brayan Humberto Ramos Cifuentes, de 28, ambos originarios de El Tumbador.

🚨Accidente de tránsito 🚨



Finca La Perla, El Tumbador, San Marcos, se produce un accidente de tránsito, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de El Tumbador a bordo de la unidad AD-161 reportan que en el lugar se localizan a 2 personas fallecidas por lo que proceden a… pic.twitter.com/trHeLuaRcX — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 7, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.