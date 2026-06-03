Tres mujeres, incluida una niña de 3 años, resultan heridas en ataque armado en Mixco

Tres mujeres, entre ellas una niña de 3 años, resultaron heridas durante un ataque armado registrado este miércoles en El Paraíso 2, zona 7 de Mixco, informaron los Bomberos Municipales.

Las tres personas fueron estabilizadas y trasladadas a distintos centros asistenciales.

Según el reporte, dos de las víctimas sufrieron heridas en el abdomen y una en el muslo izquierdo.

Los Bomberos Voluntarios informaron que la noche del martes un hombre fue localizado sin vida en la 2a. avenida, zona 11 de la capital.

Añadieron que la víctima, de unos 25 años, presentaba un golpe en el rostro y que se desconocen más detalles de la muerte.

Por su parte, los Bomberos Municipales localizaron a un hombre de 19 años con una herida de bala en el cráneo.

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El hecho ocurrió dentro de un vehículo estacionado en un parqueo ubicado en la 27 avenida y 5a. calle, zona 11. La víctima fue trasladada en estado delicado a un hospital.

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