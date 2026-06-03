Tres mujeres, incluida una niña de 3 años, resultan heridas en ataque armado en Mixco

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Tres mujeres, incluida una niña de 3 años, resultan heridas en ataque armado en Mixco

Los bomberos compartieron detalles del ataque armado contra tres mujeres en Mixco.

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ATAQUE ARMADO EN LA ZONA 7 DE MIXCO

Bomberos atienden a mujeres heridas en ataque armado en la zona 7 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Tres mujeres, entre ellas una niña de 3 años, resultaron heridas durante un ataque armado registrado este miércoles en El Paraíso 2, zona 7 de Mixco, informaron los Bomberos Municipales.

Las tres personas fueron estabilizadas y trasladadas a distintos centros asistenciales.

Según el reporte, dos de las víctimas sufrieron heridas en el abdomen y una en el muslo izquierdo.

Los Bomberos Voluntarios informaron que la noche del martes un hombre fue localizado sin vida en la 2a. avenida, zona 11 de la capital.

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Añadieron que la víctima, de unos 25 años, presentaba un golpe en el rostro y que se desconocen más detalles de la muerte.

Por su parte, los Bomberos Municipales localizaron a un hombre de 19 años con una herida de bala en el cráneo.

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El hecho ocurrió dentro de un vehículo estacionado en un parqueo ubicado en la 27 avenida y 5a. calle, zona 11. La víctima fue trasladada en estado delicado a un hospital.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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