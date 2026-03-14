Tres personas fallecidas y vehículos destruidos en múltiple colisión en la Autopista Palín-Escuintla

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, según Provial.

De acuerdo con la información preliminar, varios vehículos están involucrados, entre ellos, unidades de transporte pesado.

Según medios locales y Provial, tres personas perdieron la vida y una persona herida fue trasladada a un centro asistencial.

Los automotores involucrados quedaron con severos daños y varias piezas están esparcidas en el asfalto.

Según la información preliminar, también estaría involucrada una motocicleta en el accidente, en dirección al norte.

La circulación vehicular está afectada en el área del accidente, por lo que agentes de Provial regulan el paso.

Accidentes de tránsito en Guatemala: 7 muertos diarios en los primeros 53 días de 2026

🚨 #Provial atiende múltiple colisión en el km. 53 de la ruta CA-9 Sur, Escuintla.

🚧 Paso cerrado al norte.

⚠️ Preliminar: 3 personas fallecidas y 1 trasladada a centro asistencial.



Precaución.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/l0pERkSKxO — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) March 14, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.