Tres personas fallecidas y vehículos destruidos en múltiple colisión en la Autopista Palín-Escuintla

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Tres personas fallecidas y vehículos destruidos en múltiple colisión en la Autopista Palín-Escuintla

Tres personas murieron en una colisión múltiple en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.

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Un accidente de tránsito ocurrió este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, según Provial.

De acuerdo con la información preliminar, varios vehículos están involucrados, entre ellos, unidades de transporte pesado.

Según medios locales y Provial, tres personas perdieron la vida y una persona herida fue trasladada a un centro asistencial.

Los automotores involucrados quedaron con severos daños y varias piezas están esparcidas en el asfalto.

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Según la información preliminar, también estaría involucrada una motocicleta en el accidente, en dirección al norte.

La circulación vehicular está afectada en el área del accidente, por lo que agentes de Provial regulan el paso.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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