Tres personas mueren en accidente de tránsito en el km 64 de la ruta al Atlántico

Los Bomberos Voluntarios informaron que este sábado 11 de octubre un vehículo cayó en un barranco de aproximadamente 500 metros.

Indicaron que el percance se registró en el kilómetro 64.4 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso.

Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que en el lugar rescataron a tres personas y tres más murieron a causa de la gravedad de los golpes.

Los heridos fueron trasladados en estado grave al Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso.

El vehículo quedó destruido y se desconoce qué originó la tragedia.

Los socorristas utilizaron lazos y camillas para rescatar a los heridos y extraer los cadáveres.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer la identidad de los heridos y fallecidos:

Heridos

Heydy Morales, de 18 años

Diana Jasmin Marín, de 1

Wilmer Morales, de 15

Fallecidos

María Lajú Kushjum, de 42

Isaías Marín, de 19

Yumbli Morales, de 11

