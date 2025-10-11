Tres personas mueren en accidente de tránsito en el km 64 de la ruta al Atlántico

Sucesos

Tres personas mueren en accidente de tránsito en el km 64 de la ruta al Atlántico

Tres personas perdieron la vida y tres resultaron heridas en accidente en Sanarate, El Progreso.

Bomberos trabajan en el kilómetro 64.4 de la ruta al Atlántico, donde un vehículo cayó en un barranco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este sábado 11 de octubre un vehículo cayó en un barranco de aproximadamente 500 metros.

Indicaron que el percance se registró en el kilómetro 64.4 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso.

Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que en el lugar rescataron a tres personas y tres más murieron a causa de la gravedad de los golpes.

Los heridos fueron trasladados en estado grave al Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso.

El vehículo quedó destruido y se desconoce qué originó la tragedia.

Los socorristas utilizaron lazos y camillas para rescatar a los heridos y extraer los cadáveres.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer la identidad de los heridos y fallecidos:

Heridos

  • Heydy Morales, de 18 años
  • Diana Jasmin Marín, de 1
  • Wilmer Morales, de 15

Fallecidos

  • María Lajú Kushjum, de 42
  • Isaías Marín, de 19
  • Yumbli Morales, de 11

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito El Progreso Ruta al Atlántico 
