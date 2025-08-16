Tres personas mueren en accidentes de tránsito este sábado 16 de agosto

Los cuerpos de socorro registraron varios accidentes de tránsito este sábado 16 de agosto. En unos hechos solo se reportaron daños materiales. Sin embargo, en tres percances fallecieron igual número de personas.

El primer incidente fue reportado por los Bomberos Municipales Departamentales al mediodía. En la entrada a Labor Vieja, aldea Chillani, San Pedro Sacatepéquez, se confirmó el fallecimiento de una persona.

Las imágenes publicadas por los socorristas muestran que un camión atropelló a un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carretera.

Otro accidente fue notificado a las 14.44 horas por los Bomberos Voluntarios. Un camión volcó en el kilómetro 20 de la ruta a San José Pinula. Se desconoce la causa del percance. El piloto murió debido a la gravedad de las heridas.

A las 14.55 horas, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un bus extraurbano se salió de la vía en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), Escuintla. Como resultado, una persona falleció. Su cuerpo fue hallado a un costado de la carretera, por lo que se presume que fue atropellada.

Se desconoce la identidad de los fallecidos.

🚨Accidente de tránsito 🚨



Entrada a Labor Vieja, Aldea Chillani, San Pedro Sacatepéquez, se produce un accidente de tránsito, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Ciudad Quetzal a bordo de la unidad RD-66 reportan una persona fallecida en el lugar por lo que se procede a… pic.twitter.com/FgYed2wAG0 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 16, 2025

Camión de volteó, sufre accidente y quedo volcado dentro de un residencial en San José Pinula. El piloto quedó fallecido en el lugar, se usó equipo especial para poder extraer el cuerpo. pic.twitter.com/23ByVtbRn8 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 16, 2025