Tres personas mueren en accidentes de tránsito este sábado 16 de agosto

Sucesos

Tres personas mueren en accidentes de tránsito este sábado 16 de agosto

En distintos accidentes de tránsito fallecen tres personas este sábado 16 de agosto, según reporte de socorristas.

Bomberos Voluntarios reportan la muerte del piloto de un camión en el kilómetro 20 de la ruta a San José Pinula. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los cuerpos de socorro registraron varios accidentes de tránsito este sábado 16 de agosto. En unos hechos solo se reportaron daños materiales. Sin embargo, en tres percances fallecieron igual número de personas.

El primer incidente fue reportado por los Bomberos Municipales Departamentales al mediodía. En la entrada a Labor Vieja, aldea Chillani, San Pedro Sacatepéquez, se confirmó el fallecimiento de una persona.

Las imágenes publicadas por los socorristas muestran que un camión atropelló a un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carretera.

Otro accidente fue notificado a las 14.44 horas por los Bomberos Voluntarios. Un camión volcó en el kilómetro 20 de la ruta a San José Pinula. Se desconoce la causa del percance. El piloto murió debido a la gravedad de las heridas.

A las 14.55 horas, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un bus extraurbano se salió de la vía en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), Escuintla. Como resultado, una persona falleció. Su cuerpo fue hallado a un costado de la carretera, por lo que se presume que fue atropellada.

Se desconoce la identidad de los fallecidos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

