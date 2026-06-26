Un fallecido y heridos en accidente de camión en la bajada Las Cañas 

Los Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas informaron que este viernes 26 de junio ocurrió un accidente en la bajada Las Cañas, en el kilómetro 37, en el sector conocido como vuelta de Los Pinitos.

Indicaron que en el lugar un camión volcó por causas que aún se desconocen y sufrió severos daños.

Socorristas trasladaron a dos hombres a un hospital. En el lugar quedó una persona fallecida a causa de politraumatismo.

Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron a cuatro personas a un hospital cercano.

Añadieron que el fallecido fue identificado como Julio César Moarataya Tobar, de 48 años.

El paso permanece interrumpido de forma temporal en uno de los carriles.

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