Un fallecido y heridos en accidente de camión en la bajada Las Cañas 

Sucesos

Un fallecido y heridos en accidente de camión en la bajada Las Cañas 

Camión se accidenta en la bajada Las Cañas; bomberos reportan un fallecido.

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ACCIDENTE EN LAS CAÑAS

Una persona murió en accidente de camión en la bajada Las Cañas. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas informaron que este viernes 26 de junio ocurrió un accidente en la bajada Las Cañas, en el kilómetro 37, en el sector conocido como vuelta de Los Pinitos.

Indicaron que en el lugar un camión volcó por causas que aún se desconocen y sufrió severos daños.

Socorristas trasladaron a dos hombres a un hospital. En el lugar quedó una persona fallecida a causa de politraumatismo.

Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron a cuatro personas a un hospital cercano.

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Añadieron que el fallecido fue identificado como Julio César Moarataya Tobar, de 48 años.

El paso permanece interrumpido de forma temporal en uno de los carriles.

Para leer más: Dos accidentes de tránsito en las zonas 6 y 7 dejan un automovilista y un motorista fallecidos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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