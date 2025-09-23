Un hombre muere y otro resulta herido en ataque armado en la colonia La Reformita

Este martes 23 de septiembre se registró un incidente armado en la 7a avenida y 5a calle de la zona 12, colonia La Reformita, reportaron los Bomberos Municipales.

En ese lugar, dos personas fueron atacadas con proyectiles de arma de fuego. Según los socorristas, César Augusto Argueta, de 35 años, falleció en el lugar debido a las heridas graves que sufrió.

Un hombre de 42 años resultó herido y, en estado delicado, fue trasladado a un hospital cercano.

La atención médica especializada fue crucial para estabilizarlo, destacaron los socorristas.

La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que investiga el incidente para determinar sus causas y circunstancias.

Según imágenes de los Bomberos Municipales, el ataque se registró en un negocio de la referida colonia.

La Reformita ya ha sido escenario de otros hechos criminales en el 2025. El 19 de junio, un hombre señalado de haber dado muerte a un joven fue vapuleado.

Según la PNC, esta persona es el presunto responsable de haber dado muerte a un hombre de aproximadamente 20 años.

