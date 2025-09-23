Un hombre muere y otro resulta herido en ataque armado en la colonia La Reformita

Sucesos

Un hombre muere y otro resulta herido en ataque armado en la colonia La Reformita

Los bomberos reportaron un fallecido y un herido en hecho de violencia en la colonia La Reformita, zona 12.     

Lourdes Arana

y

|

Autoridades resguardan lugar donde ocurrió un ataque armado en la 7a avenida y 5a calle de la zona 12, colonia La Reformita. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Este martes 23 de septiembre se registró un incidente armado en la 7a avenida y 5a calle de la zona 12, colonia La Reformita, reportaron los Bomberos Municipales.

En ese lugar, dos personas fueron atacadas con proyectiles de arma de fuego. Según los socorristas, César Augusto Argueta, de 35 años, falleció en el lugar debido a las heridas graves que sufrió.

Un hombre de 42 años resultó herido y, en estado delicado, fue trasladado a un hospital cercano.

La atención médica especializada fue crucial para estabilizarlo, destacaron los socorristas.

EN ESTE MOMENTO

Handout photo released by Guatemala's Interior Ministry showing Aldo Ochoa aka "Lobo", leader of the Mara 18 gang during a raid at Fraijanes II prison in Guatemala City on May 26, 2024. Guatemalan police raided Fraijanes II prison to isolate Mara 18 gang leaders linked to the murder of young singer Jorge Sebastian Pop, according to local authorities. (Photo by Ministry of the Interior of Guatemala / HANDOUT / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GUATEMALA INTERIOR MINISTRY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Estados Unidos designa al Barrio 18 como organización terrorista

Obras de carreteras rurales absorben el 50% del presupuesto municipal

Caminos rurales abarcan el 50% del presupuesto municipal

La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que investiga el incidente para determinar sus causas y circunstancias.

Según imágenes de los Bomberos Municipales, el ataque se registró en un negocio de la referida colonia.

La Reformita ya ha sido escenario de otros hechos criminales en el 2025. El 19 de junio, un hombre señalado de haber dado muerte a un joven fue vapuleado.

Según la PNC, esta persona es el presunto responsable de haber dado muerte a un hombre de aproximadamente 20 años.

Para leer más: Presunto robacarros muere baleado en La Reformita, madre lo reconoce y la capturan por orden de juzgado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Lourdes Arana

Lourdes Arana

Lee más artículos de Lourdes Arana

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Colonia La Reformita La Reformita Zona 12 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS