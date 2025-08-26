Un hombre muerto y dos heridos en ataque armado contra camión en la calzada Roosevelt

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 26 de agosto se registró un ataque armado en el parqueo de un comercio en la calzada Roosevelt y 39 avenida, zona 2 de Mixco.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó el ataque fue contra un camión que transportaba licores.

Añadió que el ayudante murió en el lugar y el piloto y otra persona resultaron heridos, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital.

Montejo indicó que lo sucedido afecta la conexión de Mixco hacia la ciudad Guatemala.

Autoridades ya resguardan el área para las diligencias de ley y aún se desconoce el móvil del ataque.

Otro suceso

Los Bomberos Voluntarios reportaron que la noche del lunes 25 de agosto hubo un ataque armado en contra de un hombre que se conducía en una motocicleta en el Anillo Periférico, zona 3 de la capital.

Añadió que paramédicos trataron de auxiliarlo, pero la víctima murió por la gravedad de las heridas.

Para leer más: Investigadores siguen la pista de un carro de lujo marca Aston Martin que estaría implicado en la balacera de la calzada Roosevelt

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.