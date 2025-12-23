Un menor y dos adultos mueren baleados en ataques en zona 15 y zona 18

Los Bomberos Municipales informaron que la noche del lunes 22 de diciembre, en el bulevar Vista Hermosa y 25 avenida, zona 15, fueron localizados los cadáveres de un hombre, de unos 45 años, y una mujer de 25.

Añadieron que las víctimas, cuya identidad se desconoce, presentaban heridas de bala en el tórax.

Ambos cuerpos quedaron en el arriate central y, a un costado, dos cascos de motorista.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que este martes 23 de diciembre se registró un ataque armado en el sector Línea del Ferri, Santa Clara 2, zona 18.

Indicaron que el ataque fue contra un menor de 16 años, quien murió en el lugar debido a la gravedad de la herida. A un costado del cuerpo fue encontrado un casco de motorista.

También reportaron que la noche del lunes ocurrió un incidente armado en la calzada Atanasio Tzul y 13 calle, zona 12.

En ese lugar brindaron atención prehospitalaria a dos mujeres con múltiples heridas de bala. Ambas fueron estabilizadas y llevadas a un centro asistencial.

Para leer más: Cadáveres hallados en la zona 25 siguen sin identificar por condiciones en que fueron encontrados

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.