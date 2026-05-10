Hallan cuerpo carbonizado de una mujer en vertedero clandestino de Chiquimula

La Policía Nacional Civil confirmó el hallazgo de una mujer sin vida y completamente carbonizada la mañana del 9 de mayo en un basurero clandestino ubicado en una calle de terracería de aldea Vega Arriba, Chiquimula.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima no pudo ser identificada en el lugar debido al estado en que se encontraba el cuerpo. Sin embargo, preliminarmente se indicó que tendría aproximadamente 37 años.

La fallecida vestía pantalón tipo licra negro y una camisa blanca. Las autoridades señalaron que no fueron localizadas pertenencias ni indicios en la escena.

Según la investigación preliminar, el hijo de la víctima indicó a investigadores que su madre salió de su vivienda el jueves 7 de mayo en estado de ebriedad, aproximadamente a las 15 horas, a bordo de una motocicleta tipo pasola gris, con dirección a un car wash ubicado en barrio El Molino, Chiquimula.

El familiar relató que alrededor de la medianoche la mujer regresó únicamente para dejar la motocicleta y posteriormente salió nuevamente en un vehículo acompañada por un hombre, e indicó que iría a reunirse con un amigo. Desde ese momento ya no tuvieron comunicación con ella hasta el hallazgo del cuerpo.

Las autoridades también documentaron el testimonio de una persona que prefirió omitir su identidad, quien aseguró que la ahora fallecida presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas en gasolineras y otros puntos donde se consumían bebidas alcohólicas.

Al lugar acudieron fiscales e investigadores del Ministerio Público y agentes de la DEIC, quienes procesaron la escena para establecer el móvil del crimen y la identidad plena de la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes.