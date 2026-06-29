Vehículo queda destruido tras impactar contra un poste de concreto en la zona 12

La calzada Aguilar Batres fue el escenario de un accidente de tránsito que obligó a los paramédicos utilizar equipo especial para rescatar a dos hombres atrapados dentro de un vehículo, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Municipales.

Los rescatistas fueron alertados por conductores de un “fuerte accidente” lo que activo el plan de respuesta de los socorristas, que al llegar a la 32 calle de la zona 12 localizaron un vehículo prácticamente destruido.

Era un auto tipo sedan, color gris, que quedó incrustado entre un poste de concreto, mientras que los conductores estaban atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo.

Con equipo especial los paramédicos lograron rescatar a dos hombres que fueron identificados como Darikson de León, de 19 años; y Rodman Díaz Mallorca de 21 años.

Paramédicos tratan de estabilizar a uno de los heridos mientras es trasladado al hospital. Fotografía: Bomberos Municipales.

De León presentaba heridas en distintas partes del cuerpo y fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt; mientras Díaz tenía un golpe en el hombro izquierdo, quien posteriormente fue remitido al mismo hospital.

El paso de autos se vio afectado mientras el auto era retirado. Fotografía: Amílcar Montejo.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que agentes del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar del percance, lo que generó trabajos por parte de las autoridades investigadores que afectó el paso de la conexión Villa Nueva a Guatemala.

En sus redes sociales Montejo también informó que uno de los jóvenes involucrados en el accidente falleció a su ingreso al hospital. Las causas del accidente todavía no son claras.

Al hacerse presentes las unidades, rescatistas del casco rojo utilizaron equipo hidráulico para rescatar a dos ocupantes de un vehículo. Ambos fueron estabilizados por paramedicos y trasladados a un centro asistencial. Autoridades investigan las causas del percance. pic.twitter.com/drU0uwPhhH — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 29, 2026

Otras emergencias

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios localizó a un hombre de aproximadamente 35 años fallecido en el kilómetro 35, en la circunvalación al Lago de Amatitlán. El hombre reportaba heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

En la aldea Los Pocitos, jurisdicción de Villa Canales, se reportó a hombre fallecido de aproximadamente 25 años de edad, el reporte da cuenta de un ataque armado en la zona.

Mientras en aldea Lo de Mejía, San Juan Sacatepequéz, se reportó otro ataque armado que dejó a un hombre fallecido, según el reporte de los paramédicos que no lograron identificar a la víctima.