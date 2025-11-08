Vehículo se empotra en gradas de la Municipalidad de Antigua Guatemala

La noche de este sábado 8 de noviembre, un vehículo se empotró en las gradas del Palacio Municipal de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y arrolló a dos personas que se encontraban sentadas en el lugar.

Los heridos fueron atendidos por socorristas que cubrieron la emergencia, y uno de ellos fue trasladado con posibles fracturas a un centro asistencial.

El conductor del vehículo presentaba una crisis nerviosa. La Policía Municipal de Tránsito de la localidad le practicó la prueba de alcoholemia, ya que testigos indicaron que se encontraba bajo efectos del alcohol.

Como es habitual los sábados por la noche, en los alrededores del parque central había alta afluencia de visitantes.

Las autoridades investigan las causas del accidente.