Vehículo se empotra en gradas de la Municipalidad de Antigua Guatemala

Sucesos

Vehículo se empotra en gradas de la Municipalidad de Antigua Guatemala

Dos personas fueron arrolladas por el vehículo que se empotró en las gradas del Palacio Municipal de Antigua Guatemala.

|

time-clock

Un vehículo se empotró en las gradas del Palacio Municipal en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Bomberos)

La noche de este sábado 8 de noviembre, un vehículo se empotró en las gradas del Palacio Municipal de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y arrolló a dos personas que se encontraban sentadas en el lugar.

Los heridos fueron atendidos por socorristas que cubrieron la emergencia, y uno de ellos fue trasladado con posibles fracturas a un centro asistencial.

El conductor del vehículo presentaba una crisis nerviosa. La Policía Municipal de Tránsito de la localidad le practicó la prueba de alcoholemia, ya que testigos indicaron que se encontraba bajo efectos del alcohol.

Como es habitual los sábados por la noche, en los alrededores del parque central había alta afluencia de visitantes.

EN ESTE MOMENTO

Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica

Right
Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Right

Las autoridades investigan las causas del accidente.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Antigua Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS