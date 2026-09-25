Video: cuatro hombres aparentan ser clientes antes de asaltar un punto de servicio bancario en Mazatenango

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Video: cuatro hombres aparentan ser clientes antes de asaltar un punto de servicio bancario en Mazatenango

Cuatro hombres llegaron en dos motocicletas y asaltaron un punto de servicio bancario en la comunidad La Vega, Mazatenango, Suchitepéquez; cámaras de vigilancia registraron cómo observaron el negocio antes de ingresar.

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Cuatro hombres asaltaron un punto de servicio bancario la tarde del 24 de septiembre en la comunidad La Vega, Mazatenango, Suchitepéquez, después de llegar en dos motocicletas y observar el movimiento del establecimiento. Las cámaras de vigilancia muestran que los hombres aparentaron hacer compras antes de amenazar con armas de fuego a los trabajadores y sustraer dinero.

El caso se destacó durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se analizaron las imágenes y la forma en que los hombres se aproximaron al negocio, observaron el entorno e ingresaron antes de cometer el asalto. El análisis también puso atención en las medidas de seguridad del establecimiento y en el riesgo que afrontan trabajadores y usuarios cuando la vigilancia por cámaras no está acompañada de otros mecanismos de protección.

Cámaras graban el asalto, pero experto señala otras medidas necesarias

Luis Villegas, abogado y experto en seguridad y desarrollo, explicó que un sistema de seguridad debe integrar al menos cuatro componentes: prevención, detección, disuasión y reacción. Según su análisis, las cámaras pueden funcionar como mecanismo disuasivo y de detección, pero, una vez identificada una amenaza, debe existir un procedimiento que permita alertar a la Policía o a seguridad privada.

Todo sistema de seguridad está compuesto por lo menos de cuatro elementos: la prevención, la detección, la disuasión y la reacción”, afirmó.

Villegas también señaló la importancia de contar con barreras físicas que retrasen el ingreso de los asaltantes mientras se activa una respuesta. Al analizar las imágenes, mencionó la ausencia visible de elementos como rejas o puertas de seguridad y sostuvo que este tipo de establecimientos debe disponer de medidas que protejan las operaciones y a quienes acuden a ellos.

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El problema es que ellos no solo hacen su negocio, sino los usuarios están siendo expuestos y tienen un sistema débil”, señaló.

Vecinos reportan otros robos y piden mayor presencia policial

Pobladores del sector denunciaron que personas con una forma de operar similar han cometido robos en negocios de la zona baja de Mazatenango, San José La Máquina y San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, por lo que solicitaron mayor presencia policial. Durante el análisis también se destacó que las grabaciones de cámaras de seguridad pueden aportar elementos para identificar a los responsables y establecer si existe relación entre los distintos hechos denunciados en el suroccidente del país.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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