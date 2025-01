Video: el momento en el que se desploma un graderío en convite en Totonicapán

Mientras un grupo de personas esperaba el ingreso del convite de año nuevo al salón Municipal de la cabera de Totonicapán, el graderío donde se encontraban se desplomó y de manera preliminar los socorristas reportan 40 heridos.

Algunos de los afectados en el incidente fueron trasladados a Hospital José Felipe Flores de Totonicapán.

Un vecino de los afectados relató que el graderío que se desplomó estaba ubicado al lado del escenario. Fernando Canastú, un testigo, relató que varios niños fueron afectados por el incidente.

Un video publicado en redes sociales captó el momento en el que la estructura se derrumbó. En el graderío se encontraban las familias que esperaban el ingreso del convite de Año Nuevo.

Al momento de caer, se puede ver a los demás vecinos que estaban ubicados en sillas, levantarse a ayudar a los afectados. Se realizaron llamados de emergencia a los Bomberos Voluntarios, quienes trasladaron a unas 13 personas entre niños y adultos.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales que reportaron cerca de 15 heridos. Por el momento, ningún cuerpo de socorro reporta algún fallecido.

Canastú comentó la estructura ya había sido utilizada en eventos anteriores, pero que, como vecino, desconoce las condiciones en las que se realizó la supervisión del montaje del evento.

"Yo quisiera hacer un llamado a la conciencia, principalmente a la organización que se tuvo en este evento. Entiendo que es un hecho fortuito que esta fuera de nuestras manos y de las de muchas personas, pero cuando se lleva un evento de esta magnitud considero que deben de haber supervisiones previas", agregó el vecino.

También el comité organizador emitió un pronunciamiento en el que señalan que no se suspenderá el evento y continuará la celebración, luego que el graderío se retiró. Además que se solidarizan con los afectados y aseguran que los apoyarán.

"Considero que no podemos cancelarlo, queremos aclarar que no hay ningún fallecido, gracias a Dios. (...) La estructura se desplomo no estaba sobrecargada, hay vídeo, hay información, únicamente se sugirió que se hiciera un movimiento, no sabemos porque ocurrió", indicó Raúl Barreno, miembro del comité organizador frente a quienes esperaban el evento.

Ampliaron, que solo una de las presentaciones fue suspendida por medidas de seguridad, pero continuarán las demás a un costado del salón, según se indicó, y se agregó que piden el apoyo de la población del lugar para finalizar con el evento.