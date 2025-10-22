Sucesos
Videos del incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12
Cinco familias resultaron afectadas por un incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12.
Bomberos controlan incendio en vivienda en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto Prensa Libre: captura de video)
Un incendio se registró este miércoles 22 de octubre en una vivienda ubicada en la 21 calle 6-17 de la zona 12, colonia La Reformita.
El fuego causó severos daños materiales y afectó a cinco familias. En la vivienda residían unas 20 personas que perdieron sus pertenencias. No se reportaron daños personales.
De acuerdo con los primeros indicios reportados a los Bomberos Voluntarios y Municipales, el fuego pudo haber comenzado por el uso de leña para cocinar o por candelas encendidas en el inmueble, lo cual habría facilitado la propagación de las llamas.
Antolina Tuquer, propietaria de la casa, informó que las pérdidas ascienden a unos Q250 mil, ya que el siniestro consumió la mayor parte de la estructura y los enseres domésticos.
Los socorristas trabajaron con mangueras de alta presión y combatieron el fuego desde dos flancos para evitar su expansión.
Las familias afectadas quedaron en situación de vulnerabilidad y solicitaron apoyo para recuperar sus bienes básicos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres investiga las causas del siniestro, ya reportado como 100% liquidado.
Ocurrio un incendio estructural ocurrió en la 21 calle 6-17, Zona 12, Reformita.— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 22, 2025
En el interior vivían 20 personas de 5 familias diferentes.
Antolina Tuquer, la propietaria, indicó que las pérdidas ascienden a más de 250 mil quetzales pic.twitter.com/sx3Ju9uwkx
