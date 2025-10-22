Videos del incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12

Sucesos

Videos del incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12

Cinco familias resultaron afectadas por un incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12.

y

|

time-clock

Bomberos controlan incendio en vivienda en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto Prensa Libre: captura de video)

Un incendio se registró este miércoles 22 de octubre en una vivienda ubicada en la 21 calle 6-17 de la zona 12, colonia La Reformita.

El fuego causó severos daños materiales y afectó a cinco familias. En la vivienda residían unas 20 personas que perdieron sus pertenencias. No se reportaron daños personales.

De acuerdo con los primeros indicios reportados a los Bomberos Voluntarios y Municipales, el fuego pudo haber comenzado por el uso de leña para cocinar o por candelas encendidas en el inmueble, lo cual habría facilitado la propagación de las llamas.

Antolina Tuquer, propietaria de la casa, informó que las pérdidas ascienden a unos Q250 mil, ya que el siniestro consumió la mayor parte de la estructura y los enseres domésticos.

EN ESTE MOMENTO

Camión de transporte pesado derriba una pasarela y queda atrapado en otra en la calzada Raúl Aguilar Batres por exceder las dimensiones permitidas.

¿Quién controla la altura, el peso y el tamaño del transporte pesado en Guatemala?

Right
Conred inundaciones Escuintla rio Coyolate

Entidades públicas destinan menos del 1% a prevenir desastres en Guatemala

Right

Los socorristas trabajaron con mangueras de alta presión y combatieron el fuego desde dos flancos para evitar su expansión.

Las familias afectadas quedaron en situación de vulnerabilidad y solicitaron apoyo para recuperar sus bienes básicos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres investiga las causas del siniestro, ya reportado como 100% liquidado.

Para ver más: Videos: el fuego en El Paredón se expandió por los techos de ranchos, hoteles y restaurantes

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Colonia La Reformita Incendio de inmuebles La Reformita Zona 12 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS