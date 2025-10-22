Videos del incendio que destruyó una vivienda en la colonia La Reformita, zona 12

Un incendio se registró este miércoles 22 de octubre en una vivienda ubicada en la 21 calle 6-17 de la zona 12, colonia La Reformita.

El fuego causó severos daños materiales y afectó a cinco familias. En la vivienda residían unas 20 personas que perdieron sus pertenencias. No se reportaron daños personales.

De acuerdo con los primeros indicios reportados a los Bomberos Voluntarios y Municipales, el fuego pudo haber comenzado por el uso de leña para cocinar o por candelas encendidas en el inmueble, lo cual habría facilitado la propagación de las llamas.

Antolina Tuquer, propietaria de la casa, informó que las pérdidas ascienden a unos Q250 mil, ya que el siniestro consumió la mayor parte de la estructura y los enseres domésticos.

Los socorristas trabajaron con mangueras de alta presión y combatieron el fuego desde dos flancos para evitar su expansión.

Las familias afectadas quedaron en situación de vulnerabilidad y solicitaron apoyo para recuperar sus bienes básicos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres investiga las causas del siniestro, ya reportado como 100% liquidado.

