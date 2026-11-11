Violencia en Guatemala: hallan restos humanos en carretera y reportan tres muertos en ataques armados

Los cuerpos de socorro han informado sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas y de personas fallecidas en ataques armados este miércoles 11 de noviembre en Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de restos humanos en el kilómetro 40 de la circunvalación del lago de Amatitlán.

El hallazgo ocurrió a la orilla de la carretera y los bomberos resguardan el área para que las autoridades efectúen las diligencias de ley.

También informaron que un hombre murió baleado cuando caminaba por la colonia Santa Clara II, zona 18, en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico.

Según el reporte, la víctima, de unos 35 años, vestía suéter gris, playera color aqua, pantalón azul y zapatos negros. En la escena fueron localizados lo que parece ser un celular y varios casquillos.

En el mismo kilómetro de la ruta al Atlántico, los Bomberos Municipales recibieron llamadas que alertaban sobre un incidente armado. Los socorristas localizaron a dos hombres con heridas de bala.

En el lugar, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Otro hombre, de aproximadamente 27 años, carecía de signos vitales.

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Los Bomberos Voluntarios también informaron que un hombre murió en un ataque a balazos en la 6a. avenida y 1a. calle de la zona 3 de Chimaltenango.

A un costado de la víctima fue localizada una motocicleta.

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