Sucesos
Vuelca cisterna con combustible en el Anillo Periférico y cierran el paso en ambos sentidos
Un camión cisterna que transportaba combustible volcó en la zona 2 de la capital y causó el cierre del paso en un radio de un kilómetro.
La Intendencia de Tránsito de la capital informó que el vehículo volcó en el Anillo Periférico, frente a la colonia El Sauce, en el tramo del Hipódromo del Norte hacia el puente El Incienso.
El percance provocó el cierre total de la vía, debido a que el camión trasladaba combustible.
“De acuerdo con el protocolo, no dejaremos pasar vehículos en casi un kilómetro a la redonda de este sector”, explicó Amílcar Montejo, intendente de Tránsito.
Montejo añadió que socorristas se encuentran en el lugar y que no se han reportado personas heridas.
Como rutas alternas, recomendó utilizar el Centro Histórico desde el puente El Incienso o calzada La Paz, así como la avenida Las Victorias, La Cuchilla, en la zona 6, y la 10a avenida de la zona 2.
Cisterna con combustible ha volcado en Periférico frente a colonia El Sauce zona 2.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 21, 2025
🔴 Alerta vial #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/g4DJytczt0