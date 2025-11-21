Vuelca cisterna con combustible en el Anillo Periférico y cierran el paso en ambos sentidos

La Intendencia de Tránsito de la capital informó que el vehículo volcó en el Anillo Periférico, frente a la colonia El Sauce, en el tramo del Hipódromo del Norte hacia el puente El Incienso.

El percance provocó el cierre total de la vía, debido a que el camión trasladaba combustible.

“De acuerdo con el protocolo, no dejaremos pasar vehículos en casi un kilómetro a la redonda de este sector”, explicó Amílcar Montejo, intendente de Tránsito.

Montejo añadió que socorristas se encuentran en el lugar y que no se han reportado personas heridas.

Como rutas alternas, recomendó utilizar el Centro Histórico desde el puente El Incienso o calzada La Paz, así como la avenida Las Victorias, La Cuchilla, en la zona 6, y la 10a avenida de la zona 2.