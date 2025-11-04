VIDEO | “El Salvador tiene más incentivos”: Piden a Mineco liderazgo para atraer empresas al interior

Para atraer a nuevas industrias, como la de manufactura ligera de autopartes, en otros sectores fuera de la capital del país, es necesario que el Ejecutivo y el Ministerio de Economía (Mineco) lideren el proceso para acelerar la creación de incentivos fiscales.

Esa fue la conclusión a la que llegaron Faver Salazar, diputado jefe de la Comisión de Economía del Congreso de la República y Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, durante “La Charla”, el nuevo segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que se abordaron las acciones para atraer inversión al interior del país y, de esta manera, generar mayores oportunidades de empleo.

Actualmente, "El Salvador ofrece hasta cuatro veces más incentivos que Guatemala. Tenemos que actuar”, destacó Bolaños, quien señaló que en el país se han observado reformas. En 2016, los regímenes fiscales de zonas francas y maquilas sufrieron una reducción que afectó negativamente la creación de empleo.

En 2021, se modificó la Ley de Zonas Francas y se aprobó un nuevo reglamento para las Zonas de Desarrollo Económico Especial, lo que derivó en la recuperación de la inversión extranjera directa. Esto, según Bolaños, demuestra que los incentivos son vitales para atraer inversión. “Pronacom y el Mineco deben ver en estas leyes herramientas para llevar inversión al interior”, afirmó Salazar.

Capacitación

Bolaños externó que el potencial se encuentra en los territorios comprendidos dentro de la “cruz logística”, es decir, lo que va de frontera a frontera: de México a El Salvador, y todo lo que conecta el océano Pacífico con el Atlántico.

Para fomentar la creación de empleo en nuevas industrias en estas regiones, señaló que es necesario contar con capacitación especializada para satisfacer las necesidades del sector.

Fue gracias a la capacitación y al Intecap que se logró atraer inversiones en autopartes en San Marcos, según Bolaños, quien aseguró que es necesario replicar este modelo en otros departamentos.

“Necesitamos cientos de espacios de capacitación si queremos atraer industrias como autopartes, electrónicos, electrodomésticos o textiles. Guatemala necesita crear cuatro millones de empleos formales. El espacio de oportunidad es enorme” añade.

Acciones

Para Bolaños, estos meses deberían servir para acompañar al Congreso en la creación de mejores instrumentos y para promover reglamentos municipales que atraigan inversión nacional y extranjera.

Por otro lado, destacó la iniciativa de ley Promesa, la cual aborda los incentivos fiscales y la falta de un sistema sólido de ciencia y tecnología. Sobre esta ley, Salazar aseguró que ya se están buscando consensos para poder dictaminarla.

Salazar hizo hincapié en que al Mineco le corresponde hacer un "compromiso" para que más industria llegue al interior del país.

Asimismo, Bolaños recalcó que el Mineco debe trabajar de la mano con el Intecap para atraer empresas y desarrollar programas de formación que preparen a la mano de obra en el interior del país.