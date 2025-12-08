Xelajú MC recibe a Antigua GFC en el último partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Xelajú MC y Antigua GFC cerrarán este lunes la ronda de partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará a las 8:00 p.m. en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

Este será el primer partido de Xelajú tras disputar la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense de Costa Rica apenas cinco días atrás. Los Superchivos tendrán poco tiempo de recuperación y deberán enfocarse rápidamente en el torneo local para buscar la clasificación a semifinales.

Antigua GFC llega como el vigente campeón del Clausura 2025 y buscará aprovechar el desgaste físico de Xelajú para llevarse una ventaja al partido de vuelta.

Los panzas verdes finalizaron terceros en la fase regular con 42 puntos, mientras que los quetzaltecos fueron sextos con 28 unidades.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro tendrá uno de los mayores desafíos de la temporada. Después de disputar la final de la Copa Centroamericana el pasado 3 de diciembre, los Superchivos deben cambiar rápidamente el "chip" y enfocarse en los cuartos de final del torneo local.

El calendario ajustado les da poco tiempo de recuperación. Apenas cinco días separan la final internacional del partido ante Antigua. Sin embargo, Villatoro ha demostrado capacidad para manejar calendarios complicados durante toda la temporada.

Antigua tendrá la ventaja de cerrar la serie como local el próximo miércoles 11 de diciembre, por lo que un empate o incluso una derrota por la mínima en este partido de ida les mantendría con opciones de avanzar.

Una serie atractiva

El enfrentamiento entre Xelajú y Antigua será uno de los más atractivos de los cuartos de final. Ambos equipos se conocen bien y prometen un duelo táctico e intenso.

Xelajú buscará aprovechar su localía en el Mario Camposeco, donde su afición ha sido factor determinante durante toda la temporada. Antigua intentará silenciar al estadio con un buen resultado que les permita definir en casa con tranquilidad.

El partido de este lunes cerrará la ronda de encuentros de ida de los cuartos de final, dejando todo listo para los partidos de vuelta que se disputarán la próxima semana.