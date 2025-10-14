Accidente en la I-85 de Georgia deja ocho salvadoreños muertos, entre ellos cinco niños

Accidente en la I-85 de Georgia deja ocho salvadoreños muertos, entre ellos cinco niños

Una familia salvadoreña murió tras un choque múltiple en Georgia. Entre las víctimas hay cinco menores y una mujer embarazada.

Imagen de referencia. Un accidente de tránsito en Jackson, Georgia, dejó al menos ocho salvadoreños muertos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Medios de comunicación de Estados Unidos reportaron que un accidente de tránsito registrado en Jackson, Georgia, dejó al menos ocho personas muertas.

Las víctimas son de origen salvadoreño, entre ellas cinco menores de edad y una mujer embarazada.

El hecho ocurrió el lunes 13 de octubre, cuando varios vehículos se vieron involucrados en un choque.

Según las autoridades, un camión de carga que trasladaba alimento para aves chocó contra la parte trasera de una camioneta en la que viajaba la familia salvadoreña.

Debido al impacto, el vehículo se incendió y provocó un choque en cadena en el que al menos seis automotores resultaron afectados.

De acuerdo con el medio La Huella, las víctimas fueron identificadas como Maribel Ramírez, de 42 años; sus hijos Justin, Andy, Natali y Evan, de 16, 14, 11 y 3 años, respectivamente.

También fallecieron Kenia Ramírez, de 22 años, quien tenía tres meses de embarazo; Darwin Ventura, de 2, y su hija Kayle, de 4.

Se sabe que la familia residía en el condado de Gwinnett y era originaria de El Salvador.

Las autoridades investigan la responsabilidad del accidente y capturaron a Kane Hammock, 33, conductor del camión que habría causado el percance. Enfrenta cargos de homicidio vehicular, entre otros.

