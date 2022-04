Además de Debanhi Escobar, quiénes son las otras jóvenes víctimas de la ola de desapariciones en Nuevo León

La desaparición de Debanhi Escobar trascendió por las extrañas circunstancias de su caso, pero no es la única joven de la cual se perdió el rastro el 11 de abril último en Nuevo León, México.

El sitio Infobae hizo un repaso sobre quiénes son estas jovencitas.

Sofía tiene 14 años y desapareció en la colonia Prados de Santa Rosa en Apodaca. Dos días después de ser vista por última vez, el gobernador de Nueva León, Samuel García aseguró que la menor había sido localizada, pero la información fue desmentida poco después.

La madre de Sofía, Inés Lara, dijo que lo dicho por el gobernador era falso. “A mi hija ninguna autoridad me la ha regresado y no me han llamado para decirme que la tienen en resguardo. Sigan compartiendo el reporte de búsqueda por favor”, exclamó.

Además, Ana Luisa Sánchez, quien se identifica como familiar de la adolescente desaparecida, escribió en su cuenta de Facebook: “Lo que está sucediendo en Nuevo León con las desapariciones de mujeres es de verdad lamentable y me solidarizo con las familias que están a la espera de noticias. Por desgracia, esta pena también llegó a nuestra familia”.

“Le pido con mucho respeto a familiares y amigos que me ayuden a difundir esta publicación hasta romper las redes para que podamos dar con el paradero de mi sobrina”, expresó su tía.

Otras tres adolescentes

Alma Delia Hernández desapareció en la colonia Villas de San Francisco. Tiene la misma edad que Sofía.

También de 14 años, Regina Montserrath Gutiérrez fue vista por última vez en la colonia Portal de Lincoln.

Asimismo, Jaqueline del Río Marfileño desapareció en la colonia Santa Martha. Tiene 15 años.

El hecho de que Alma y Jaqueline hayan desaparecido en la misma área, conocida como Escobado, encendió las alarmas entre los vecinos de la zona y circularon rumores en redes sociales de que podría tratarse de bandas de secuestro que buscan a mujeres de todas las edades.

Sin embargo, la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas negó la existencia de esas bandas, publicó Infobae.

Según la organización Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas en Nuevo León, hay mil 798 mujeres sin localizar.