Alligator Alcatraz: fiscal propone construir un centro de detención de migrantes en una región natural de Florida

Este 19 de junio el Procurador General del estado de Florida, James Uthmeier, ofreció una polémica propuesta de construir un "nuevo centro de detención temporal para migrantes" en Everglades.

Mediante un video publicado en su red social X, Uthmeier dijo que el centro de detención, el cual bautizó como "Alligator Alcatraz", se haría en una infraestructura aeroportuaria de 39 millas que se encuentra en medio de Everglades.

Uthmeier afirmó que la construcción de este centro “Presenta una oportunidad eficiente y económica para construir un centro de detención temporal".

También dijo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a diferentes líderes estatales la búsqueda de zonas en donde se puedan detener migrantes.

"El estado de Florida ha liderado la aplicación de las leyes migratorias, apoyando a la administración Trump y los esfuerzos del ICE para detener y deportar a inmigrantes", señaló Uthmeier en video.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U