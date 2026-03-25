“¡Alto, alto, alto!”: el audio del controlador aéreo antes del accidente en el aeropuerto LaGuardia

El accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia, donde un avión impactó contra un camión de bomberos y dejó dos personas fallecidas, sigue dando de qué hablar, en especial por lo que pudo haber originado el incidente y cómo pudo haberse evitado.

Uno de los aspectos más debatidos ha sido el desempeño del controlador aéreo del aeropuerto, ya que se han difundido varios audios en los que se escucha cómo el encargado dice haber "metido la pata" luego de que el avión chocara contra el camión de bomberos.

Además, otro audio habría evidenciado cómo el controlador aéreo autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender otra aeronave que emitió una alerta debido a un extraño olor en su interior.

En el audio se escucha al controlador tratar de impedir que el camión cruce la pista, ante la llegada del avión de Air Canada.

""Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", le ordenó para intentar evitar la colisión.

Air traffic control audio from LaGuardia Airport is raising questions about controller workload and staffing after a deadly runway collision that killed two pilots on Sunday, @krisvancleave reports. In the recording, a single controller appears to be managing multiple… pic.twitter.com/sJwlvEp7i7 — CBS News (@CBSNews) March 23, 2026

También se registró una conversación que tuvo el controlador aéreo 20 minutos después del impacto, en la que le decía a otro piloto que "había metido la pata".

"Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata", declaró el controlador aéreo a un piloto.

'Stop, Stop, Stop': Tower Audio Captures Deadly LaGuardia Plane Collision https://t.co/moMgmrgRhR pic.twitter.com/ZDsB7CScix — New York Post (@nypost) March 23, 2026

"Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos", lamentó el controlador, quien insistió en haber "metido la pata", pese a que el piloto intentó tranquilizarlo al decirle que hizo "lo mejor que pudo".

Lea también: ¿Por error de la torre de control? Dos muertos tras colisión entre avión y camión en LaGuardia