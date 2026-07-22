“Anuncio mi candidatura” Trump bromea con aspirar a un tercer mandato en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

Se trata de un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

"Estoy aquí para anunciar mi candidatura… Es broma", dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

🔵El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insinuar este miércoles, en tono de broma, la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2028, pese a que la Constitución estadounidense le prohíbe buscar un tercer mandato. pic.twitter.com/vpW9rNg1NT — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambos funcionarios están bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

President Trump announces his candidacy to a crowd in Georgia before telling them he is just kidding.



Trump: “Well, thank you very much, everybody… I am here to announce my candidacy…”



Crowd: *cheers*



Trump: “I'm only kidding. I'm only kidding.” pic.twitter.com/yToJ8RJqzq — Collin Rugg (@CollinRugg) July 22, 2026

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