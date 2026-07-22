“Anuncio mi candidatura” Trump bromea con aspirar a un tercer mandato en 2028

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“Anuncio mi candidatura” Trump bromea con aspirar a un tercer mandato en 2028

Donald Trump volvió a bromear con postularse como candidato en las elecciones de 2028, pese a que la Constitución le impide obtener un tercer mandato.

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Donald Trump

FOTO ILUSTRATIVA. El presidente estadounidense Donald Trump sonríe mientras camina desde el helicóptero Marine One hacia la Casa Blanca tras aterrizar en el jardín sur de Washington, D.C., el 22 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

Se trata de un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

"Estoy aquí para anunciar mi candidatura… Es broma", dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

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El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambos funcionarios están bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

Lea también: Donald Trump: las razones por las que no puede reelegirse aunque lo desee

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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