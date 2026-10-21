Internacional
Así fue el regreso del papa León XIV a la plaza de San Pedro: qué dijo ante los fieles y cómo fue recibido
El papa León XIV regresó a la plaza de San Pedro entre aplausos y muestras de cariño.
El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico, tras la intervención quirúrgica pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre. (Foto Prensa LIbre: EFE)
Ante cientos de fieles y en medio de aplausos, el papa León XIV volvió a recorrer este miércoles 21 de octubre la plaza de San Pedroa bordo del papamóvil, según reportaron medios internacionales como Infobae y EFE.
Esta aparición marcó su primera audiencia general en el Vaticano tras recibir el alta médica luego de someterse a una intervención quirúrgica de pulmón.
El pontífice, visiblemente recuperado, saludó de cerca a los peregrinos y bendijo a los asistentes que se congregaron para demostrarle su cariño.
Durante su encuentro con los fieles, el Papa expresó su gratitud por las muestras de afecto y las cadenas de oración organizadas en todo el mundo. "Demos gracias a Dios por su generosidad", manifestó ante la multitud, y añadió: "Renovemos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios".
Expectativa por su próxima gira internacional
La presencia del Papa en la plaza de San Pedro también despeja las dudas sobre su agenda diplomática y pastoral a corto plazo. Los equipos médicos y las autoridades de la Santa Sede continúan evaluando su evolución y mantienen los preparativos para su viaje apostólico previsto para noviembre a países de Sudamérica.
Los devotos congregados celebraron con entusiasmo este avance en su recuperación, en una muestra del vínculo del pontífice con los fieles.