Así fue el regreso del papa León XIV a la plaza de San Pedro: qué dijo ante los fieles y cómo fue recibido

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Así fue el regreso del papa León XIV a la plaza de San Pedro: qué dijo ante los fieles y cómo fue recibido

El papa León XIV regresó a la plaza de San Pedro entre aplausos y muestras de cariño.

Valery Velásquez

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FOTODELDÍA CIUDAD DEL VATICANO (Estado de la Ciudad del Vaticano), 21/10/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en la Ciudad del Vaticano. El Papa León XIV celebró su audiencia general mientras continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre para tratar un adenocarcinoma pulmonar. EFE/ Fabio Frustaci

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico, tras la intervención quirúrgica pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre. (Foto Prensa LIbre: EFE)

Ante cientos de fieles y en medio de aplausos, el papa León XIV volvió a recorrer este miércoles 21 de octubre la plaza de San Pedroa bordo del papamóvil, según reportaron medios internacionales como Infobae y EFE.

Esta aparición marcó su primera audiencia general en el Vaticano tras recibir el alta médica luego de someterse a una intervención quirúrgica de pulmón.

El pontífice, visiblemente recuperado, saludó de cerca a los peregrinos y bendijo a los asistentes que se congregaron para demostrarle su cariño.

Durante su encuentro con los fieles, el Papa expresó su gratitud por las muestras de afecto y las cadenas de oración organizadas en todo el mundo. "Demos gracias a Dios por su generosidad", manifestó ante la multitud, y añadió: "Renovemos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios".

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Expectativa por su próxima gira internacional

La presencia del Papa en la plaza de San Pedro también despeja las dudas sobre su agenda diplomática y pastoral a corto plazo. Los equipos médicos y las autoridades de la Santa Sede continúan evaluando su evolución y mantienen los preparativos para su viaje apostólico previsto para noviembre a países de Sudamérica.

Los devotos congregados celebraron con entusiasmo este avance en su recuperación, en una muestra del vínculo del pontífice con los fieles.

El papa León XIV a bordo del papamóvil durante su recorrido por la plaza de San Pedro, donde fue ovacionado por una multitud en su primer audiencia tras recibir el alta médica. (Foto Prensa Libre: News Vaticano) .

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