“Recen por mí”: las palabras del papa León XIV tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar

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“Recen por mí”: las palabras del papa León XIV tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar

El papa León XIV pide a los fieles que recen por él y agradece sus oraciones en su primer mensaje tras ser operado por un tipo de cáncer de pulmón en Roma.

Valery Velásquez

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CIUDAD DEL VATICANO (VATICANO), 14/10/2026.- Vista de la plaza de San Pedro del Vaticano este miércoles. Tristeza por no poder ver al papa, preocupación por su salud y esperanza en su recuperación. La hospitalización de León XIV ha cambiado los planes de cientos de peregrinos que se han acercado a la plaza de San Pedro con la ilusión de verle en una misa programada para hoy, pero que se ha celebrado sin el pontífice. Este miércoles, día en el que normalmente se celebran las audiencias generales, la plaza de San Pedro acogió la misa de clausura del encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de la publicación de 'Amoris Laetitia', la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia. EFE/ Claudia Sacristán

Peregrinos llegan a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde se celebra una misa sin el papa León XIV, hospitalizado. (Foto: Prensa Libre: EFE)

El papa León XIV reapareció este miércoles 14 de octubre con un mensaje dirigido a los católicos, en el que agradeció las oraciones recibidas tras someterse con éxito a una operación en Roma por cáncer de pulmón, según detallaron medios internacionales.

"Como saben, no he podido estar entre ustedes durante estos días", expresó el pontífice en un comunicado oficial dirigido a los participantes de un simposio internacional. También pidió a los fieles: "Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes".

A León XIV se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, un tipo frecuente de cáncer de pulmón detectado en una fase temprana, durante una operación de 90 minutos en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior de uno de sus pulmones.

El equipo médico, integrado por Luigi Carbone y Stefano Margaritora, informó en un comunicado oficial que la recuperación del pontífice "evoluciona según lo previsto". También destacó que el papa ya pudo caminar por su habitación hospitalaria y consumir sus primeros alimentos con normalidad.

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El diagnóstico y la operación se producen tras una detección temprana que el propio papa había anunciado el domingo 11 de octubre a los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

La familia del pontífice tiene antecedentes oncológicos: su hermano mayor recibe tratamiento contra el cáncer y sus padres fallecieron por esta misma causa en los años noventa. El papa ha tenido que cancelar todas sus apariciones públicas programadas hasta el próximo 20 de octubre.

Las previsiones del Vaticano apuntan a que mantendrá su agenda para emprender un extenso viaje pastoral a Sudamérica en noviembre, según los boletines informativos de la Santa Sede.

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