Medios internacionales han divulgado en estos días un video de un presunto ataque aéreo en Irán que destruyó un avión en el aeropuerto de Bushehr.

Según Univisión, el video fue publicado por la Organización de Aviación Civil de Irán y muestra cómo ocurrió el ataque, registrado el pasado 3 de marzo de este año.

La fecha corresponde a la primera ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán.

El video muestra el avión estacionado en el aeropuerto, cuando repentinamente se observa un proyectil que impacta contra la aeronave, lo que causa una enorme explosión.

Univisión y otros medios señalaron que el avión era un Airbus A319 de Iran Air. También indicaron que la aeronave no tenía pasajeros.

Univisión señala que tanto Estados Unidos como Israel no se han pronunciado sobre el ataque aéreo.

Fue en febrero de este año cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra diferentes objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán.

Como respuesta, Irán lanzó misiles contra varias capitales de países del golfo Pérsico.

Hasta el momento, la tensión entre EE. UU. e Irán continúa, al punto de que se ha confirmado el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima que afecta a la economía global, ya que por ella transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

Video Prensa Libre: Organización de Aviación Civil de Irán

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