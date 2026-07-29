¿Aún no aparece? Florida busca al ganador del premio mayor de más de US$800 millones del Mega Millions

Un afortunado ciudadano de Bradenton, Florida, ganó más de US$803 millones al acertar el premio mayor más reciente de la lotería Mega Millions.

El sorteo se llevó a cabo el 28 de julio y las autoridades y los organizadores de la lotería aún buscan a la persona que acertó los números ganadores.

Los números ganadores fueron 34-48-49-59-70 y la Mega Ball dorada fue el número 12.

Los organizadores y medios estadounidenses informaron que el boleto ganador se compró en el Wawa ubicado en 14510 State Road 70 E.

El ganador tiene dos opciones para reclamar el premio: recibir el monto total en 30 pagos anuales, que incluso pueden aumentar 5% cada año, o aceptar un pago único en efectivo.

Si la persona escoge la segunda opción, no recibirá el total del premio, sino un pago único de US$345.5 millones.

A esa cantidad se suma una retención de impuestos del 24%, exigida por el Servicio de Impuestos Internos para premios superiores a US$5 mil.

Si el ganador decide recibir el pago único, deberá pagar aproximadamente US$82.92 millones en impuestos, por lo que el monto final sería de US$262.58 millones.

Hasta el cierre de esta nota, el ganador aún no había sido identificado.

The Florida Lottery is excited to announce that the sole winning Mega Millions® ticket for the $800 million jackpot from the July 28, 2026, drawing was sold at a Florida @Wawa! 🎉



Congratulations to Florida’s newest multi-millionaire!!



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