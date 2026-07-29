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¿Aún no aparece? Florida busca al ganador del premio mayor de más de US$800 millones del Mega Millions
Una persona de Bradenton, Florida, fue el ganador del premio mayor de la lotería Mega Millions, pero el estado aún lo busca para hacerle entrega de casi US$800 millones.
Una valla publicitaria muestra el actual premio mayor de la lotería Powerball multiestatal de 1.100 millones de dólares estadounidenses y el premio mayor de MegaMillions en Decatur, Georgia, EE. UU., el 1 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un afortunado ciudadano de Bradenton, Florida, ganó más de US$803 millones al acertar el premio mayor más reciente de la lotería Mega Millions.
El sorteo se llevó a cabo el 28 de julio y las autoridades y los organizadores de la lotería aún buscan a la persona que acertó los números ganadores.
Los números ganadores fueron 34-48-49-59-70 y la Mega Ball dorada fue el número 12.
Los organizadores y medios estadounidenses informaron que el boleto ganador se compró en el Wawa ubicado en 14510 State Road 70 E.
El ganador tiene dos opciones para reclamar el premio: recibir el monto total en 30 pagos anuales, que incluso pueden aumentar 5% cada año, o aceptar un pago único en efectivo.
Si la persona escoge la segunda opción, no recibirá el total del premio, sino un pago único de US$345.5 millones.
A esa cantidad se suma una retención de impuestos del 24%, exigida por el Servicio de Impuestos Internos para premios superiores a US$5 mil.
Si el ganador decide recibir el pago único, deberá pagar aproximadamente US$82.92 millones en impuestos, por lo que el monto final sería de US$262.58 millones.
Hasta el cierre de esta nota, el ganador aún no había sido identificado.
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