Premio mayor en Mega Millions llega hasta US$680 millones ¿Cuándo será el próximo sorteo?

Son muchos los sorteos de lotería que existen en EE. UU., y numerosos los que elevan constantemente su premio mayor, a medida que la suerte aún no favorece a un afortunado.

Tal es el caso de la lotería Mega Millions, que este 22 de octubre informó que actualmente el premio mayor asciende a unos US$680 millones.

Según el comunicado oficial de la página de Mega Millions, este premio constituye el noveno mayor bote en la historia de esa lotería.

La cifra aumentó luego de que, en el sorteo del 21 de octubre, ningún boleto lograra acertar los seis números de la lotería.

Según el sitio web de Mega Millions, los números ganadores del sorteo anterior fueron: 2, 18, 27, 34 y 59, más la denominada "bola dorada", que fue el 18.

El próximo sorteo se llevará a cabo el viernes 24 de octubre. Mega Millions afirma que la última vez que alguien obtuvo el premio mayor fue el 27 de junio, en el estado de Virginia. En esa ocasión, el premio ascendía a US$348 millones.

Antes del premio mayor del 27 de junio, Mega Millions reportó otros premios grandes: el 18 de abril se otorgaron más de US$112 millones; el 25 de marzo, US$349 millones, en el estado de Illinois; y el 17 de enero, US$112 millones.

En el sorteo reciente hubo aproximadamente 436,959 boletos ganadores en todos los niveles de premios, con una suma total en ganancias que alcanzó los US$12 millones.

Por ejemplo, Mega Millions informó que un boleto, comprado en Illinois, acertó cinco bolas blancas y obtuvo un premio de segundo nivel, equivalente a casi US$3 millones.

