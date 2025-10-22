Quiénes ganaron en el sorteo de Mega Millions del 21 de octubre y qué premios se repartieron

Quiénes ganaron en el sorteo de Mega Millions del 21 de octubre y qué premios se repartieron

Aunque ninguna persona logró ganar el premio mayor de la lotería Mega Millions, si hubo ganadores de premios menores, con montos de hasta US$12 millones.

Mega Millions Lottery

Los billetes de lotería Mega Millions se compran en las gasolineras de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Mega Millions, en el que un afortunado habría tenido la oportunidad de ganar el premio mayor, valorado en casi US$680 millones.

Sin embargo, ninguna persona logró acertar todos los números, por lo que el premio continúa en ascenso.

Eso no significa que no hubo ganadores, ya que varias personas obtuvieron premios menores.

Según información oficial del sitio web de Mega Millions, hubo aproximadamente 436 mil 959 boletos ganadores en todos los niveles de premios, con ganancias que habrían alcanzado los US$12 millones.

La lotería Mega Millions, semana tras semana, sortea premios en 45 estados de Estados Unidos.

Uno de los casos ocurrió en Illinois, donde una persona acertó todas las bolas blancas y ganó el segundo premio, gracias a un multiplicador de x3.

Con ello, obtuvo un premio de US$3 millones.

También hubo once boletos ganadores del tercer nivel, al acertar cuatro bolas blancas más la Mega Ball.

Cinco boletos, vendidos en Florida, California, Colorado y Massachusetts, obtuvieron US$20 mil cada uno, al acertar las cinco bolas blancas con un multiplicador de 2x.

Además, cinco personas en Arizona, California, Iowa, Luisiana y Ohio ganaron premios de US$30 mil.

Finalmente, se registró un premio de US$100 mil en Nueva Jersey.

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

