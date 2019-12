Un policía, dos atacantes y tres ciudadanos muertos en balacera en Nueva Jersey

Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville de Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó al cierre de una docena de escuelas, calles y a desalojar negocios de la localidad.

El incidente comenzó poco después del mediodía cuando un policía resultó herido en un hombro por dos hombres en un incidente todavía confuso, si bien se descarta que sea un asunto vinculado con terrorismo, según medios locales.

Aún no hay explicación oficial sobre este tiroteo que comenzó a media jornada. Según el diario The Washington Post, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, indicó que hay “varios muertos”.

“Nuestros pensamientos y oraciones son con las víctimas y sus familias durante este tiempo tan difícil y trágico”, dijo el presidente Donald Trump en un mensaje en Twitter.

Just received a briefing on the horrific shootout that took place in Jersey City, NJ. Our thoughts & prayers are w/ the victims & their families during this very difficult & tragic time. We will continue to monitor the situation as we assist local & state officials on the ground.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019