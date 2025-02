Balacera en una fábrica de cosméticos ubicada en Ohio termina con un muerto y cinco heridos

Durante la noche del martes 4 de febrero se registró un ataque armado en el territorio de los Estados Unidos y, en esta ocasión, la violencia armada tomó protagonismo en un almacén de cosméticos ubicado en New Albany, Ohio, una villa que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad capital del estado, Columbus.

De acuerdo con los reportes de la policía local, el suceso cobró la vida de una persona y dejó un total de cinco heridos, los cuales fueron rápidamente trasladados al hospital del condado. Las autoridades lograron evacuar a tiempo a las otras 150 personas que se encontraban en la empresa de artículos de tocador.

A través de un comunicado de prensa, el jefe de la policía en New Albany, Greg Jones, reveló que el tirador había sido identificado como Bruce Reginald Foster de 28 años y posteriormente indicó que los investigadores "aún no tenían claras las causas del tiroteo", ya que el asesino dejó su arma de fuego en la empresa y escapó del lugar.

"Esta ha sido una situación muy trágica. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los que trabajan en estas instalaciones. Esto es algo que esperábamos que nunca ocurriera en nuestra comunidad, pero ya nos habíamos preparado para ello y aquí es donde nos encontramos ahora”, agregó el jefe Jones.

Policía detiene al sospechoso

Doce horas después del suceso, durante la mañana de este miércoles 5 de febrero, la policía de New Albany logró arrestar al sospechoso del tiroteo en Ohio, donde Bruce Foster dejó a un compañero de trabajo muerto y a otros cinco colegas con heridas graves, quienes actualmente se encuentran en un "estado delicado" dentro del hospital.

"No hubo informes de ningún tipo de enfrentamiento o disputa que hubiera provocado el tiroteo. El sospechoso había estado en su lugar de trabajo durante un tiempo y tomó la decisión de esperar unas horas para comenzar a disparar dentro del establecimiento", sostuvo el jefe de policía, Greg Jones, al momento de hablar con los medios.

Lea más: Bill Gates habla sobre la herencia que le dejará a sus hijos y critica a Elon Musk por cerrar USAID

Por su parte, el alcalde de New Albany, Sloan Spalding, declaró públicamente que la comunidad está desconsolada: "Muchos de los trabajadores en la empresa de cosméticos no sabían lo que pasó. No se dieron cuenta hasta que fueron evacuados", agregó el funcionario, quien está en contacto con todas las familias de los fallecidos.

"Es una tragedia, una situación muy cambiante y la investigación apenas ha comenzado”, añadió Spalding, para posteriormente mencionar que el sospechoso que se encuentra bajo custodia, "no ha querido revelar las razones del ataque" en contra de sus compañeros, aunque si parecía ser un caso de "ataque selectivo" contra colegas.

Breaking News: Bruce Reginald Foster III, the suspect in a mass shooting in New Albany where one died and five were injured, has been arrested by federal marshals. pic.twitter.com/BSug1WKlvC — NBC4 Columbus (@nbc4i) February 5, 2025

Las autoridades estadounidenses lograron recuperar el arma de fuego en el lugar del tiroteo, pero no especificaron el tipo; sin embargo, la policía local considera que el sospechoso "no represante una amenaza para el público general", tomando en consideración que el hombre de 1.83 metros atacó directamente a un grupo de personas.

Según los reportes de la policía, a pesar que ya detuvieron al principal sospechoso, todavía no se descarta la idea de que hayan más implicados en el ataque: "Puede que existan otros posibles atacantes que no trabajaban en la empresa y por el momento siguen sin conocerse. La investigación está abierta para aclarar todo", concluyó Greg.