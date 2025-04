Balacera en universidad de Tallahassee, Florida, deja cuatro heridos

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, capital del estado, ha dejado al menos cuatro personas heridas este jueves 17 de abril, según reportaron medios locales.

La universidad mantiene la alerta sobre un “tirador activo” para los estudiantes y empleados, por lo que ha solicitado que estén alerta y busquen refugio.

Imágenes en redes sociales mostraron a agentes armados buscando al tirador en los edificios de la universidad.

Todas las escuelas y colegios del condado de León se encuentran cerradas, según las autoridades escolares.

