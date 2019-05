Barcos, casas y carreteras, las impactantes imágenes de las inundaciones en Oklahoma

En las imágenes captadas por los medios de comunicación y los pobladores se puede observar como el agua arrasa con todo, la crecida de los ríos provocó graves problemas, casas que son devoradas por el agua, calles anegadas, personas transportándose en todo tipo de lanchas e incluso kayacs para intentar huir de la devastación.

No hay datos de muertes por las inundaciones, pero si se conoce que fallecieron tres personas por los tornados.

Las condiciones climáticas han puesto de rodillas a la población de Oklahoma.

Muchas carreteras han quedado intransitables.

Te puede interesar: Ola de tornados y tormentas amenazan centro de EE. UU.

Estos son algunos videos que nos demuestran la difícil situación que se vive en el centro de Estados Unidos donde también se han visto afectados los estados de Misuri y Arkansas.

Dos barcos se hunden al chocar con una represa:

Río desbordado:

Te puede interesar: Ola de tornados y tormentas amenazan centro de EE. UU.

Casas dañadas y otras arrastradas por la corriente:

Así alertaron a los pobladores ante el riesgo de inundaciones:

Calles inundadas:

Amazing photos of SH-125 in Miami, which is closed due to flooding at the Neosho River. Travel in this part of the state is highly discouraged due to rapidly changing flooding conditions. #okwx #okflood pic.twitter.com/olkGDYofnQ

— Oklahoma Department of Transportation (@OKDOT) May 24, 2019