Ola de tornados y tormentas amenazan centro de EE. UU.

El Servicio Nacional Meteorológico de EE. UU. advirtió de que fuertes tormentas y tornados golpearán las llanuras centrales y meridionales de ese país, según la cadena de noticias.

Estos fenómenos podrían afectar a unos 20 millones de estadounidenses, por lo que el Centro de Predicción de Tormentas emitió una preocupante alerta de 5 sobre 5 “para tornados extremadamente fuertes” en una zona que ya fue golpeada el fin de semana por grandes tormentas, según la cadena.

Las autoridades también estimaron que más de 50 millones están en riesgo de los efectos colaterales de este temporal tales como ventarrones, granizadas e inundaciones repentinas.

“Ciudades como Lubbock, Amarillo y Abilene, en Texas, así como Oklahoma City, en Oklahoma, podrían experimentar un clima severo con granizo del tamaño de una pelota de béisbol y vientos huracanados en algunos lugares”, dice Univisión, citando al servicio meteorológico.

Lea también: Por qué los ciclones apuntan con frecuencia a EE. UU. y otras tres cosas que quizás no sabías sobre el movimiento de estas tormentas

Michael Guy, meteorólogo de CNN, dijo que al menos unos 52 tornados han golpeado a siete estados en las últimas horas, lo que ha dejado sin electricidad a unos 60 mil hogares y negocios.

Después del paso de las fuertes tormentas del fin de semana podían verse vehículos pesados volcados, casas destruidas y viviendas literalmente movidas por completo, así como el tendido eléctrico derribado o árboles sobre las viviendas.

Aunque aún no se lamentan víctimas mortales, los tornados han dejado varios heridos y los daños materiales son incalculables.

Verde: Inundaciones; amarillo: tornados; marrón: ventarrones; rojo: inundaciones repentinas.

🇺🇸🌪 — TWIN TORNADOES — Earlier Today, Sky 5 captured video of two tornadoes near Crescent in Logan County, Oklahoma. #USA #TORNADO pic.twitter.com/4H1C2i2qTi

— BELAAZ (@THEBELAAZ) May 20, 2019