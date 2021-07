Bill Gates se confiesa: El fundador de Microsoft admitió haber “destrozado su matrimonio” con Melinda

Bill Gates admite haber “destrozado su matrimonio” con Melinda. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde el pasado 3 de mayo cuando Bill Gates anunció su divorcio con Melinda después de 27 años de matrimonio, varias han sido las revelaciones que se han difundido del magnate estadounidense.

A pesar de que ambos publicaron un comunicado amistoso, han surgido especulaciones en torno a lo que vivió la pareja.

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar con nuestro matrimonio”, fue la frase con la que comenzaron el comunicado.

“Durante los últimos 27 años, hemos criado a niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas”, señaló la pareja que contrajo matrimonio en 1994 y que tiene tres hijos en común.

“Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida. Melinda Gates y Bill Gates”, finalizó la pareja.

La confesión de Bill Gates

Aunque varias han sido las especulaciones sobre los motivos que condujo a la pareja optar por el divorcio, fue Bill Gates quien reveló recientemente una de las razones.

El fundador de Microsoft participó en un “campamento de verano” en Sun Valley, Idaho, EE. UU., el cual se organizó de forma privada debido a que acudieron los millonarios de ese país norteamericano.

Bill reconoció haber sido él quien “destrozó” su matrimonio con Melinda Gates, después de 27 años de relación. El magnate se mostró conmovido por la situación con su exesposa, no soportó la presión y se confesó.

Aunque una de sus charlas estuvo enfocada al cambio climático, una de sus grandes preocupaciones, Bill compartió de forma extraoficial momentos para preguntas y respuestas. Sin embargo, el magnate reveló datos de su vida personal.

Según reportaron medios como The Times de Londres, The New York Post y Daily Mail, entre otros, la reunión llevó a Bill “al borde de las lágrimas” debido a que admitió haber sido él quien arruinó su matrimonio y dijo que el divorcio fue su culpa.

También se reveló que Bill dejó claro que su separación no fue producto de “una aventura.