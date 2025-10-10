“Buscará terminar con los carteles” de qué trata el nuevo grupo antinarcótico anunciado por el Pentágono

Este 10 de octubre, el jefe del Pentágono anunció la formación de una nueva fuerza operativa que ampliará las acciones del gobierno de Donald Trump en su lucha contra los carteles de droga.

Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, este grupo tiene como objetivo “terminar con los carteles de droga y mantener la seguridad en Estados Unidos”.

Esta nueva unidad se sumará a diversas operaciones realizadas por EE. UU. como parte de su lucha declarada contra el narcotráfico, entre ellas el despliegue de vehículos navales en el mar Caribe y la destrucción de supuestas narcolanchas provenientes de Venezuela.

El Comando Sur de EE. UU. explicó que este grupo estará a cargo de la Segunda Fuerza Expedicionaria de Marines (II MEF), con capacidad para llevar a cabo operativos en el extranjero.

“El II MEF sincronizará y aumentará los esfuerzos antinarcóticos en todo el hemisferio occidental. Con esto mejoramos nuestra capacidad para detectar, desarticular y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad”, informó el Comando Sur.

Aún se desconoce si esta unidad tendrá facultades o atribuciones especiales, aunque Donald Trump ha insinuado que, como parte de sus esfuerzos contra los carteles, contempla atacar puntos clave de tráfico de droga dentro de Venezuela.

Por su parte, Calvert Worth, quien podría estar al frente de la fuerza, afirmó que, al menos por ahora, el enfoque estará en operaciones marítimas.

“Se trata principalmente de una iniciativa marítima, y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interceptaciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito”, indicó Worth.

