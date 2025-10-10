“Se verán obligados a hacerlo”: la advertencia que Trump hace sobre los carteles de droga

El Gobierno de Donald Trump ha ejecutado numerosos operativos en el mar Caribe como parte de su plan para combatir a los carteles del narcotráfico.

Entre las acciones se incluyen el despliegue de vehículos navales, ejercicios y entrenamientos con fuego real, así como operativos para destruir supuestas narcolanchas, coordinados por el mandatario con el Departamento de Defensa, para enfrentar a los carteles de droga.

El pasado 5 de octubre, durante la conmemoración de los 250 años de la Armada de EE. UU., Trump aseguró que los recientes ataques contra las narcolanchas han sido tan exitosos que “ya no quedan embarcaciones por atacar”.

“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, señaló.

El mandatario también advirtió que, al no haber más embarcaciones en el mar, los narcotraficantes podrían trasladar sus operaciones a tierra firme.

“Ahora tendremos que empezar a buscar en tierra, porque los carteles se verán obligados a hacerlo”, enfatizó.

Expertos señalan que las declaraciones del mandatario podrían dar paso a una nueva fase en su despliegue militar en el mar Caribe, el cual ha generado opiniones encontradas, principalmente por parte del presidente Nicolás Maduro.

Durante su discurso, Trump anunció un nuevo ataque ocurrido la noche del 4 de octubre, siendo el cuarto contra supuestas embarcaciones que transportaban droga.

Lea también: ¿Y Donald Trump? Qué dijo la Casa Blanca por el Premio Nobel de la Paz dado a María Corina Machado