Quién es y cuánto dinero tiene Larry Ellison, hombre que destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Larry Ellison destronó a Elon Musk y le robó el título de la persona más rica del mundo este 10 de septiembre, según se reportó este 10 de septiembre.

Bloomberg anunció este miércoles en Nueva York que la fortuna de Ellison aumentó US$10 mil millones, alcanzando una fortuna acumulada de US$393 mil millones. Según los cálculos de este medio, supera el valor de Elon Musk, quien tendría US$385 mil millones.

El aumento se debió a que las acciones de la empresa aumentaron 41% después de que, en su informe trimestral, anunciaran un aumento de reservas y su nueva perspectiva agresiva para mejorar su infraestructura en la nube. De acuerdo con su reporte, Oracle ha tenido un buen año, con un incremento total de 45% desde enero.

La historia de Larry Ellison

De acuerdo con CNN, Ellison, de 81 años, es el mayor accionista individual de la Corporación Oracle, empresa que está presenciando el mayor incremento del valor de sus acciones desde 1992.

Su historia comienza en 1977. Ellison, junto Bob Miner y Ed Oates fundaron Software Development Laboratories en Santa Clara, California. Según información de CNN, habían sido contratados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para crear un programa de base de datos llamado “Oracle”. Cinco años después, la empresa atravesó por un rebranding, donde cambiaron su nombre a Oracle. Se volvieron una empresa pública en la bolsa de valores en 1986.

La empresa se ha lanzado a distintas áreas dentro del ámbito de la tecnología. Según CNN, la empresa recientemente ha experimentado gran demanda en su centro de datos por el aumento de usuarios y clientes de inteligencia artificial.

En 2014, Ellison renunció a su rol como CEO de la empresa. Según información de Forbes, ese mismo año, fue nombrado el presidente ejecutivo de la Junta Directiva y director de Tecnología. Aún se mantiene en estos puestos.

Larry Ellison también se ha aventurado en la política. Información de CNN revela que ha donado millones de dólares a grupos republicanos y conservadores en elecciones previas. En 2022, donó US$15 millones en apoyo al senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, para su campaña presidencial. Unos años antes, en 2015, CNN reporta que también aportó de manera financiera a la campaña presidencial de Marco Rubio.

Y, al igual que Elon Musk hace algunos meses, Ellison tiene una relación cercana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En enero, acompañó al presidente en su anuncio sobre la creación de una nueva empresa para desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Entre los demás invitados, estuvieron Masayoshi Son, de SoftBank, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.