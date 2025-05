“Él pidió el apoyo y nosotros se lo dimos”: Cabecillas de pandillas aseguran en video que ayudaron a Nayib Bukele a llegar al poder

Las entrevistas dan seguimiento a la investigación de El Faro que reveló en 2020 un presunto pacto de Bukele con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de dinero y privilegios para sus jefes presos, lo cual ha sido negado por el mandatario.

Carlos Cartagena, alias “Charli“, líder de una célula de la facción Revolucionarios de Barrio 18, aseguró al diario que las pandillas negociaron, a través de dos colaboradores de Bukele sancionados por Washington, el apoyo para que éste primero fuera alcalde de San Salvador de 2015 a 2018 y llegara a la presidencia en 2019.

“Un 75%, un 80% se lo debe a las pandillas”, dijo Cartagena al ser consultado sobre el triunfo de Bukele por los hermanos Óscar y Carlos Martínez, periodistas de El Faro que hicieron las entrevistas en enero pasado, en un sitio que no revelaron.

Sin mencionar al diario, Bukele, popular por su guerra contra las pandillas, aseguró este viernes en X que “un país en paz, sin muertos (…) no es rentable para las oenegé de derechos humanos, ni para medios globalistas”, que, según él, perdieron “su negocio”.

Un segundo pandillero entrevistado, de menor rango que Cartagena en la facción de Barrio 18, aseguró que pandilleros amenazaron a las familias en los barrios que controlaban para que votaran por Bukele.

“Si no había esa clase de presión al pueblo, Nayib no hubiera estado en ningún lugar (poder)”, aseguró el pandillero, identificado como Liro Man, quien, a diferencia de Cartagena, no mostró su rostro.

Según Cartagena y Liro Man, los contactos con las pandillas fueron hechos por Carlos Marroquín, director del programa del gobierno “Tejido Social“, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador.

Ambos funcionarios fueron sancionados en 2021 por el entonces gobierno de Joe Biden, que los acusó de participar en negociaciones encubiertas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Según alias “Charli“, quien cuando tenía 16 años protagonizó un documental de la BBC como un cabecilla pandillero, las bandas también ayudaron al gobierno a mantener confinada a la población durante la pandemia de covid-19.

Bukele, según Cartagena, les había prometido “el cese de la guerra” entre los cuerpos de seguridad y las pandillas, pero tras llegar al poder se rompió el supuesto pacto.

Tras un fin de semana con 87 muertos, Bukele impuso en 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidos unos 86 mil presuntos pandilleros y colaboradores sin que medie orden judicial, por lo que es criticado por grupos de derechos humanos.

El presidente ha reconocido que unos 8 mil detenidos han sido liberados por ser inocentes.