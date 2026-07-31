Calor extremo en EE. UU.: Qué estados tendrán altas temperaturas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este 31 de julio que Estados Unidos afrontará altas temperaturas que podrían llegar hasta los 49 grados centígrados durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas coinciden con el inicio de la temporada más calurosa de Estados Unidos, sobre todo en el occidente y en la frontera con México.

El NWS aseguró que se registrarán "temperaturas récord" en los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

El NWS emitió también alertas de calor de nivel "mayor" en gran parte del occidente de Estados Unidos.

Se prevé que se registren temperaturas de 110 a 120 grados Fahrenheit (de 43 a 49 grados centígrados) en el suroeste del país, además de 90 a 100 grados Fahrenheit (de 32 a 38 grados centígrados) en áreas más al norte.

Estas condiciones climáticas se deben a un sistema de alta presión en el suroeste de Estados Unidos, el cual, según el NWS, traerá "calor peligroso" a partir de este viernes.

"Sí, es verano y hace calor. Sin embargo, lo que le espera al suroeste y a la Región Intermontañosa del Oeste durante el fin de semana serán temperaturas máximas récord durante la época más calurosa del año, algo peligroso para cualquiera que no esté preparado mientras esté al aire libre", advirtió el NWS.

Esta previsión llega tras el calor de hace un mes, cuando Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más cálido desde que hay registro, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La agencia avisó que el occidente y el suroeste de Estados Unidos tuvieron el período de enero a junio más cálido del que se tenga registro, además de recibir menos del 70% de la lluvia promedio acumulada en lo que va del año.

A dangerous and extreme heat wave will peak this weekend across portions of the West - here are the latest Key Messages. pic.twitter.com/CqkbYcxZyj — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 31, 2026

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