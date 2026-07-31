Clima en Guatemala: pronostican lluvias dispersas y temperaturas de hasta 39°C este fin de semana

El boletín meteorológico del Insivumeh detalló que para el fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de agosto habrá un ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en las regiones del sur al centro del país.

También se prevén áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y la noche.

El pronóstico apunta a que las lluvias dispersas previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales y la inestabilidad en el Pacífico de Centroamérica.

El Insivumeh no descarta el paso o acercamiento de una onda del este el domingo.

Para la meseta central, que incluye la capital, el pronóstico es de poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo; además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

El viento será del norte y nordeste, ligero, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde. Según el Insivumeh, las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 26 °C y 28 °C, y en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

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En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C.

En la región del Motagua y los valles del Oriente se espera neblina matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. El Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 °C y 39 °C.

En Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas oscilarán entre 29 °C y 38 °C.

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