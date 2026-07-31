Clima en Guatemala: pronostican lluvias dispersas y temperaturas de hasta 39°C este fin de semana

Comunitario

Clima en Guatemala: pronostican lluvias dispersas y temperaturas de hasta 39°C este fin de semana

Guatemala tendrá clima caluroso el fin de semana del 1 y 2 de agosto, aunque no se descartan lluvias dispersas.

|

time-clock

CLIMA EN GUATEMALA

Calor y posibles lluvias en Guatemala el 1 y 2 de agosto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El boletín meteorológico del Insivumeh detalló que para el fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de agosto habrá un ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en las regiones del sur al centro del país.

También se prevén áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y la noche.

El pronóstico apunta a que las lluvias dispersas previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales y la inestabilidad en el Pacífico de Centroamérica.

El Insivumeh no descarta el paso o acercamiento de una onda del este el domingo.

EN ESTE MOMENTO

Tránsito vehicular en la Ciudad de Guatemala con alta circulación durante el Ciclo escolar 2026

Impuesto de circulación: la ampliación del plazo aún sigue en el Congreso, ¿qué falta para que entre en vigor?

Right
Vista aérea del paso a desnivel de la Roosevelt, obra que aumentó de Q44.9 millones a Q53.9 millones y acumula retrasos.

El error que costó Q9 millones: paso a desnivel Roosevelt abrirá tras ajustes en su diseño y tres años de retraso

Right

Para la meseta central, que incluye la capital, el pronóstico es de poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo; además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

El viento será del norte y nordeste, ligero, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde. Según el Insivumeh, las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 26 °C y 28 °C, y en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

Para leer más: El Niño reducirá lluvias y elevará temperaturas incluso hasta el 2027

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C.

En la región del Motagua y los valles del Oriente se espera neblina matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. El Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 °C y 39 °C.

LECTURAS RELACIONADAS

El Fenómeno de El Niño provocará menos lluvias y temperaturas más altas en Guatemala.

Déficit de lluvia de hasta el 50% y temperaturas de hasta 42 grados Celsius marcarán el próximo trimestre en Guatemala

chevron-right
Campesinos cultivan sus siembras por medio de riegos que consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas en las cuales logran tres cosechas anuales los campesinos están en una cooperativa para poder recibir como utilizar los riegos Prensa Libre. Erick Avila 11/07/2024

MAGA destina Q300 millones para retener la humedad en los suelos y enfrentar la sequía

chevron-right

En Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas oscilarán entre 29 °C y 38 °C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calor en Guatemala Clima en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM