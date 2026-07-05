Así fue la explosión de un camión cisterna con gas en un peaje de India que dejó cinco muertos

Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) protagonizó un violento accidente en una caseta de peaje en el norte de la India, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra la estructura.

El hecho derivó en una explosión y un incendio de grandes proporciones que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y siete heridas.

El siniestro se registró la mañana del viernes 26 de junio en la plaza de peaje de Sihori, ubicada en los límites de la estación de policía de Kokhraj, en el distrito de Kaushambi, estado de Uttar Pradesh. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la unidad cisterna se desplazaba a alta velocidad en la ruta que conecta las localidades de Kanpur y Pratapgarh cuando el conductor intentó rebasar a otro vehículo.

En esa maniobra, el camión perdió el control, impactó contra el separador central de la carretera y terminó por chocar contra la caseta de cobro. El golpe provocó la ruptura del tanque y una fuga del gas almacenado, que minutos después derivó en una explosión y una densa bola de fuego.

Autoridades locales confirmaron la muerte de cinco personas a consecuencia del accidente. Entre las víctimas se encuentra el conductor de la unidad, identificado como Dharmendra Dwivedi, quien quedó atrapado dentro del vehículo y murió en el lugar. El resto de los fallecidos corresponde a trabajadores de la plaza de peaje y personas que se encontraban en la zona al momento de la explosión.

Además, se reportaron siete personas heridas, varias de ellas con quemaduras de consideración, quienes recibieron atención médica de emergencia.

Daños materiales y respuesta de las autoridades

El incendio generado tras la explosión alcanzó a los vehículos que circulaban o se encontraban detenidos en las inmediaciones del peaje. Según los reportes, las llamas consumieron cerca de veinte motocicletas y varios automóviles, además de causar daños significativos a la infraestructura de la caseta de cobro.

Cuerpos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y atender a las personas afectadas. Las autoridades acordonaron el área y dispusieron el cierre temporal de la vía mientras se realizaban las labores de rescate y control del siniestro.

Actualmente se mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades, aunque los primeros reportes apuntan a un exceso de velocidad y una maniobra de rebase como los factores que originaron la pérdida de control del vehículo.